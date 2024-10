Esperan gran función de boxeo en el Auditorio Municipal de Torreón

El Auditorio Municipal de esta ciudad vibrará mañana con la emoción única del boxeo profesional, al recibir nuevamente una función en la que estará de por medio un campeonato internacional del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Ayer se realizó la conferencia de prensa oficial, rumbo a esta función que se celebrará este viernes 1 de noviembre, en el domo de la Prolongación Colón, donde se espera una nutrida asistencia de aficionados. La reunión informativa contó con la presencia de Ramón Elías Chufani, titular del Instituto Municipal del Deporte de Torreón, quien estuvo acompañado por Guillermo Rocha, director de Boxing Time Promotions; Arturo Zárate, presidente de la H. Comisión de Box y Lucha Libre de Torreón; Gabriel Soto, de la organización No Tires la Toalla; además de los peleadores que protagonizarán la pega estelar de la noche: "King" Carlos Molina y Javid "Gallo Giro" Ramírez.

HISTÓRICA FUNCIÓN

"Es una ilusión, un proyecto que nace desde que empezó a trabajar el Instituto Municipal del Deporte con las techumbres en las colonias, donde iniciaron clases de boxeo a cientos de niños que soñaban con un día ser peleadores profesionales. Hoy estamos muy contentos de recibir una función profesional, que va a estar en los ojos de todo México con la gran transmisión que se tiene preparada y en la que van a participar peleadores de Torreón, esperamos que sea una gran fiesta del deporte en el Auditorio Municipal", expresó Ramón Chufani, quien también estuvo en representación del alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda.

"Soy un apasionado del boxeo y estoy convencido que con este deporte podemos guiar a los niños y jóvenes a una vida más sana, así lo estamos procurando con la fundación "No tires la toalla", para hacer una mejor sociedad, un mejor país. Hoy vengo con mi amigo y socio, Memo Rocha, con gran gusto acompañando a peleadores, como Oscar Duarte, que próximamente va a pelear en Arabia Saudita, y con Javid, a quien le tenemos mucha confianza desde que debutó, y estoy muy contento de estar en Torreón otra vez, me acompaña mi hija, a quien también le gusta mucho el box, y vamos a disfrutar con todos los laguneros de una gran función", dijo el actor Gabriel Soto, quien desde hace años ha estado muy ligado al deporte de las narices chatas y las orejas de coliflor.

PROTAGONISTA

"Mi motivación es grande por estar en mi tierra, donde vivo desde hace algunos años y donde me he estado preparando muy bien. Tengo ya alrededor de diez años en este deporte, estoy invicto en mi carrera profesional (12 - 0) y aunque reconozco la calidad de mi rival, que ha sido campeón del mundo, tengo confianza en mi preparación para poder ganar ante mi gente, en una de las más grandes oportunidades que he tenido como boxeador, por lo que esperamos dar un buen espectáculo", sentenció Javid Ramírez, cuya infancia transcurrió entre Denver, Colorado; Guadalajara, Jalisco, y la Comarca Lagunera.