Presentan concierto 'WonderLand' en Saltillo como tributo a Steve Wonder

En rueda de prensa se dio a conocer el concierto “WonderLand” Tributo a Stevie Wonder, el cual se llevará a cabo el próximo 7 de marzo a las 20:00 horas en el Teatro de la Ciudad “Fernando Soler”, en el municipio de Saltillo.

En esta tercera edición, el cien por ciento de la taquilla será a beneficio de Conservación del Cañón de San Lorenzo AC, Fomento de Oportunidades Educativas AC (FOE), y Alianza Educativa para el Bienestar Coahuila AC.

Temas como The Secret Life of Plants, Sir Duke, Don’t You Worry Bout a Thing, Isn’t She Lovely - Red Wine, Superstition Boogie On Reggae Woman, se escucharán durante el concierto de aproximadamente 120 minutos de duración.

El talento artístico estará encabezado por la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila bajo la batuta de Natanael Espinoza, la producción está a cargo de Popo Arizpe, además de Fat Fingers y Red Wine como bandas invitadas, así como la actuación especial del Coro de niños del Instituto Vivir, entre otros 20 invitados.

Durante la presentación se dio a conocer que las entradas están por agotarse, mismas que tienen un costo desde los 400 y hasta mil 500 pesos, los cuales se pueden adquirir en New ticket, Arte Egipcio (Sucursal Galerías), JR Sombreros (Sucursales Allende, Padre Flores, Eulalio Gutiérrez y Sendero Sur).

La rueda de prensa estuvo encabezada por Esther Quintana, Secretaria de Cultura; Beatriz Arizpe, Presidente de Alianza Educativa para el Bienestar Coahuila; al igual Maru Garza de López , Vicepresidente de Fomento de Oportunidades Educativa.

También estuvo presente Lety Paras, Consejera de Conservación San Lorenzo; Popo Arizpe, Productor General del concierto WonderLand; Natanael Espinoza, Director Orquesta Filarmónica del Desierto; Mildren Pozo, Directora Artística del concierto WonderLand; así como Janny López, Directora del coro del Instituto Vivir.