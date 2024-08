Presenta iniciativa para aplicación de multas por maltrato animal; rescatistas brindan su apoyo

En busca de que se apliquen sanciones en contra de quienes cometan omisión de cuidados en mascotas, Defensoría Animalista presentó una iniciativa al Ayuntamiento de Torreón acompañada por casi mil firmas de rescatistas y ciudadanos interesados en el castigo para quienes hagan sufrir a los animales.

El documento lo hizo entrega Argentina Carrillo, fundadora de la Defensoría Animalista, y como resultado del encuentro que sostuviera con la secretaria del Ayuntamiento, Natalia Fernández, la semana pasada.

“Es esta iniciativa que presenté ante Presidencia, solicitando que se reforme el reglamento de Protección y Trato Digno a los Animales esto con la finalidad de que se puedan multar a las personas que cometen omisión de cuidados como lo contempla el reglamento. Que sean multados a través de la dependencia de Inspección y Verificación, multas que se apliquen como se aplican las de Vialidad y las de Ecología”, detalló la activista.

La iniciativa nació tras una serie de casos de se hicieran virales en redes sociales de maltrato animal, los cuales generaron indignación en gran parte de la sociedad.

En su momento, Carrillo comentó que este tipo de casos se presentan sobre todo porque no se aplican sanciones que puedan inhibirlos.

“Mi iniciativa va sumada con las firmas de protectores de animales, y de sociedad en general que estén en contra del maltrato animal”, dijo Carrillo, quien el pasado domingo se ubicó en el Paseo Colón en busca de ese apoyo de la sociedad y de los rescatistas, logrando así reunir más de mil firmas.

“Muchas gracias a las personas que siguen mi página,muchas gracias porque había personas que no me conocían y les explicaba y se sumaban a esta iniciativa. Si bien es cierto la iniciativa la redacto yo, esta iniciativa es de todos los que buscamos un trato digno para los animales y multas para que todos los que maltraten animales”; explicó.

Si bien reconoce que podría ser un proceso tardado y que de aprobarse por el Cabildo, las sanciones podrían iniciar en la próxima Administración que también encabezará el alcalde Román Alberto Cepeda.

“Confianza, sí estoy muy agradecida con la licenciada Natalia Fernández, quien me recibió, me atendió y le dio seriedad al asunto, desde el momento que se lo entregué lo van a empezar a trabajar Porque tienen ellos hasta el viernes para entregarlo, voy a estar en contacto con ellos. Es algo que no se dará rápido, porque es un procedimiento largo porque tiene que pasar a la Ley de Ingresos”, compartió la activista.