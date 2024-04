Presenta Grupo Vida queja contra regidora

Una comitiva de grupo Vida acudió a la presidencia municipal de Gómez Palacio para presentar una queja ante la Contraloría en contra de la regidora morenista, Guadalupe Sánchez Tostado, por los tratos recibidos y la revictimización de la que fueron sujeto al solicitar apoyo para poder participar en la marcha nacional del 10 de Mayo en la Ciudad de México, con motivo del Día de la Madres, y en la que participarán colectivos de todo el país.

"Estamos solicitando apoyo, entonces una de las regidoras trató muy mal a la gente y esto no está nada bien, sobre todo porque recién a una de ellas se les había hecho la entrega de su hija, está aún con el dolor a flor de piel para que esta persona de una manera equivocada haya dicho que se la llevaron porque seguramente andaba mal, eso no se dice, independientemente de que si anduviera o no anduviera, se buscan a todos", recalcó de forma enérgica Silvia Ortiz, fundadora del grupo.

ANTECEDENTE

Esto luego de que el pasado miércoles, Juana Isabel Barraza Cardiel y María del Consuelo Martínez, acudieran con los regidores de Gómez Palacio a solicitar apoyo económico para su viaje a la Ciudad de México, al ser ellas originarias de este municipio.

Aunque sí recibieron el apoyo de la mayoría, de parte de la edil morenista recibieron solo críticas y juicios, al señalar que se lucraba con ese apoyo y que por lo tanto, no recibirían ayuda.

Como se informó, fue en sesión de Cabildo celebrada el pasado jueves, que la propia regidora dijo "esa persona fui yo", luego de que la regidora María Elda Nevárez, también de la fracción de Morena, expusiera el caso.

En ese momento, Sánchez argumentó que lo único que se les pidió a las solicitantes fue un oficio para respaldar la entrega del apoyo, a lo que María del Consuelo Martínez dijo el día de ayer, que dicho oficio estuvo en sus manos y que lo leyó, incluso hizo varios señalamientos.

"Yo fui una de las que venía con la otra compañera, que para nosotros no iba haber ayuda, pero nosotros le dijimos, con algo o poquito, yo no doy poquito, yo doy mucho pero se lo doy a niños con cáncer, a las madres solteras, a los discapacitados, pero para ustedes, no", compartió María del Consuelo, quien agregó "¿cómo sabe si nosotros le vamos a regresar a su hermano?", esto luego de que la misma edil les dijo que su hermano también está desaparecido.

Sobre la queja, Ortiz comentó que la regidora es un servidor público y debe atender a quien sea, "nosotros no andamos pidiendo ni todos los días ni cada mes, esto es algo extraordinario para nosotros, es la primera vez que lo hacemos como para que ella haya dicho que lucramos. No, señora, se equivoca y se equivoca enormemente, y el que haya tratado a las familias de esa manera no lo vamos a tolerar jamás, porque es una burla para el dolor que están viviendo las familias".

Lo que se espera de dicho recurso, dijo Ortiz, es que hagan entender a la regidora en primer lugar cuál es su puesto y deber como servidora pública.

OFRECE ACOMPAÑAMIENTO

Al ser informado sobre la presencia del grupo de familiares de personas desaparecidas, bajó hasta el vestíbulo de la presidencia, el secretario del Ayuntamiento, Vicente Reyes Solís, a ofrece su acompañamiento a las integrantes para que presentaran su queja ante la Contraloría, y aseguró que no se protegerá a nadie.

"Tan no se protege a nadie que por eso el secretario acompaña a las personas afectadas a presentar la queja o denuncia correspondiente".

Reyes comentó que en lo que va de la presente Administración, no se había presentado ninguna queja similar.

"Es importante mencionar que este grupo tiene todo el apoyo de la señora presidenta Leticia Herrera, y decirles que no es política de esta Administración, y finalmente que sea la autoridad correspondiente la que determine en qué falta se incurrió y qué sanción se ameritará".

Así mismo, dijo que no se ha recibido alguna petición del grupo, pero aseguró que "si llega a presentarse una solicitud de apoyo o ayuda, lo vamos analizar y si está en nuestras manos, lo haremos".