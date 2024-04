PrepaTec Laguna gana prestigioso premio en campeonato mundial de FIRST

El equipo de robótica 4403 Roult PrepaTec Laguna-Peñoles fue reconocido con el premio más prestigioso de la División Daly del campeonato mundial de robótica FIRST Robotics Competition que se realiza este fin de semana en Houston, Texas.

Los jueces de la competencia les entregaron el Engineering Inspiration Award, ya que consideraron que Roult celebra el éxito sobresaliente en promover el respeto y el aprecio por la ingeniería dentro de la escuela, organización y comunidad de un equipo.

Con este premio, también se reconoce la capacidad de un equipo para inspirar a otros respecto a la educación STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) con pasión, conocimiento y compromiso.

En el FIRST Championship, el Engineering Inspiration Award 2024 permitió a la PrepaTec Laguna la inscripción al Campeonato FIRST 2025 patrocinado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

Aunque esta distinción, no clasifica al equipo a los playoffs de FIRST Championship, sí se sitúa en el sitio web por encima de los campeones por la alianza de la División Daly. En FIRST Robotics Competition, solo ocho equipos de todo el mundo obtienen este reconocimiento (un equipo por división).

Elva Esthela González Elizondo, directora de PrepaTec Laguna, dijo que la emoción al recibir el premio fue enorme: “Aún se me pone la piel chinita, este es un premio que recibe el Tecnológico de Monterrey, La Laguna y por supuesto, México”.

La directora señaló que este premio lo obtuvo PrepaTec Laguna y la República Mexicana de entre los 600 equipos participantes de 13 países diferentes.

¿QUÉ HAY DETRÁS DEL RECONOCIMIENTO?

En su momento, Cristina Fernández y Alan Esquivel, coaches del equipo, explicaron que detrás de todo lo que ha conseguido ROULT - PrepaTec Laguna – Peñoles hay un gran esfuerzo por parte de las y los estudiantes.

“Más que un robot, esta es una pequeña empresa en la que existen todas las áreas: finanzas, media, responsabilidad social, mecánica, control, ingeniería, diseño… Esto les da a los alumnos mucha seguridad en todos los aspectos para su presente y su futuro”, destacó Cristina Fernández.

Agregó que detrás de cada reconocimiento hay más que la creación de un robot y un juego.

Por su parte, Alan Esquivel mencionó que las claves detrás del trabajo de la temporada 2024 para ROULT están los valores: el respeto, optimismo, unidad, liderazgo y trabajo en equipo.

Añadió que en la parte del robot, el trabajo se realizó con una metolodogía denominada KISS (Keep it stupid simple), en la que las y los estudiantes se encargaron de documentar cada una de sus labores con el propósito de llevar una mejora continua. “Esto fue ingeniería concurrente en un proyecto de preparatoria”, añadió.

Elva González, directora de PrepaTec Laguna; Cristina Fernández, head coach de 4403 PrepaTec – ROULT – Peñoles; y Alan Esquivel, coach del equipo, felicitaron y agradecieron a los alumnos por su logro y también a Industrias Peñoles que hicieron posible este proyecto, al ser su patrocinador principal.