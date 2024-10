Preparan Anteproyectos de Ingresos y Egresos en Lerdo para 2025; Serán 900 millones de pesos

El alcalde, Homero Martínez, mencionó que tienen hasta el día 31 de octubre para presentar ante el Congreso del Estado la iniciativa de o anteproyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025. Será por 900 millones de pesos.

Aseguró que no llevan incrementos en impuestos, con excepción del Impuesto Predial pero que todo lo demás va igual, es decir, la misma cantidad de Unidades de Medida y Actualización (UMAS) que se han cobrado en 2024, no obstante, debido a que la Ley de Ingresos se calcula en esta medida, algo que no depende del municipio sino de la federación y va acorde con el comportamiento de la inflación, podría haber variaciones en enero próximo.

“Estamos proyectando 900 millones de pesos y es un tema histórico para Lerdo porque cuando yo llegué en el 2019 se tenía un presupuesto de 519 millones de pesos y ahorita ya tenemos el proyecto de 900 millones de pesos”, dijo el alcalde, Homero Martínez.

Mencionó uno de los factores que ayudó a mejorar los ingresos fue que se resolvió el litigio por las aguas grises gracias al cual en este año se cobraron por parte de SAPAL 57 millones de pesos no contemplados anteriormente.

Dijo que la proyección de ingresos representa casi un 80 por ciento (%) de incremento comparado con el 2019 y habló de los resultados que ha tenido el Municipio con las medidas aplicadas para mejorar la eficiencia en los cobros y puso como ejemplo que en el rubo de Licencias de Funcionamiento, en el 2019 o 2020, se pagaban alrededor de 500 o 600 mil pesos al año y actualmente ya hay ingresos mayores a 5 millones de pesos por este mismo concepto.

Otro ejemplo, dijo, es el de las multas por concepto de tránsito donde el histórico eran 400 o 500 mil pesos al mes y hoy se recaudan alrededor de 2 millones de pesos mensuales por este concepto.

“¿Qué quiere decir? Que las áreas administrativas están haciendo su trabajo y que están ingresando recursos a las arcas municipales, lo que permite al presidente municipal hacer obras como las que hemos hecho y resolver problemas pues el 99% los problemas se resuelven con dinero”, dijo el alcalde.

También reconoció al gobernador del estado, Esteban Villegas, porque dijo que los municipios no han batallado para que lleguen las participaciones federales en tiempo y forma aunque admitió que en los últimos tres meses ha habido alguna variación, en promedio, de un 7 u 8% y que espera que entre el Fondo de Estabilización y que se refleje en noviembre lo que fue el último trimestre.