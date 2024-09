Preocupación empresarial por baja de policías en Torreón

Preocupa al sector empresarial la baja de agentes policiacos y piden se refuerce la coordinación entre los gobiernos municipal, estatal y federal, para mantener a Torreón como una ciudad segura.

Mariano Serna Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Torreón, señaló que en 2012 ya se vivió aquí el tema de inseguridad, que afectó a los laguneros en todos los sentidos. Mencionó que van ya arriba de 10 años en que las autoridades han trabajado en conjunto para garantizar la seguridad, por lo que consideró que este esfuerzo coordinado debe seguir.

"Como empresarios, como sociedad civil, lo único que estamos pidiendo es que no se descuide la seguridad, que nuestros tres órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal, sigan trabajando en conjunto y que sigan dando los resultados tan excelentes que han dado, aquí en La Laguna somos ejemplo nacional", expresó.

Señaló que toda estrategia es mejorable pero reiteró el llamado al diálogo y a lograr acuerdos para que, si algo no está bien, se mejore pero no se cambie.

"Pedirles que sigamos prosperando, que sigamos haciendo bien las cosas, les decimos nosotros, como ciudadanos, que sigan haciéndolo de la misma manera porque se ha hecho un trabajo de excelencia hasta ahorita, entonces queremos que sigan trabajando juntos y que nos mantengan la seguridad en Torreón", añadió.

En relación a la reforma a la Guardia Nacional, el dirigente del comercio establecido en Torreón dijo que se trata de un tema muy delicado porque este sexenio, en particular, cortó el presupuesto a las policías municipales y debilitó la seguridad pública de las más de dos mil ciudades del país.

"Ahora hay muchos alcaldes que no tienen la posibilidad, no es nuestro caso pero hay muchos alcaldes que no tienen la posibilidad de tener Policía Municipal y tienen que hacer uso de la Guardia Nacional, pero la Guardia Nacional son militares que no están capacitados para tener un acercamiento, una proximidad directa con el ciudadano, son militares que tienen un adiestramiento para una reacción a un acto violento, entonces eso no va a dar buenos resultados", comentó.

Consideró que el camino debió ser el fortalecimiento de las policías locales y estatales, de manera que el Ejército pudiera regresar a sus cuarteles. En este sentido, dijo que sí preocupa un tema de militarización.