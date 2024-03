Preocupa la división de votos de la izquierda en las próximas elecciones en Coahuila

Luego de que el Partido del Trabajo (PT) decidiera ir solo con algunos de sus candidatos y no en coalición con el partido de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), esto contribuirá a la división del voto de la izquierda.

Bajo este contexto, el diputado morenista, Alberto Hurtado Vera, indicó que el PT continúa con su estrategia política, poniendo solos a candidatos en algunas ciudades.

“A mi me preocupa mucho el caso de Frontera, porque ahí el PT va a poner un candidato, al igual que en San Juan de Sabinas, y me preocupa también Saltillo donde es Diana Hérnandez una gran candidata, que no tengo duda que hará un gran papel, va a hacer una gran determinación, pero va a contribuir a la división del voto de la izquierda en Saltillo, como la va a hacer el PVEM poniendo a su candidato”, expuso.

Sostuvo que difiere un poco en cómo se lograron estos acuerdos de partidos, por lo que hizo un llamado para dejar a un lado los intereses partidistas y los personales, y sumarse al proyecto de Morena, así como a los que encabeza la cuarta transformación, del presidente AMLO y Claudia Sheinbaum.

“Si me preocupa mucho el alto nivel de división que se va a generar en algunos puntos del estado derivado a estos acuerdos que se tomaron con el PT, yo espero que a mediados de las campañas haya declinaciones de los candidatos del PT hacia nuestros candidatos de Morena, porque la gente está convencida de que en Morena está el cambio, también al PT se le reconoce que ha hecho una gran labor en el estado, pero ir por nuestra cuenta, yo creo que en el 2023 fue claro el ejemplo de lo que no se debe hacer en una elección entonces yo les haría un llamado a que dejemos a un lado los intereses personales y pondérenos el bien ciudadano, porque el ciudadano quiere que Morena gobierne pero esas divisiones provocan que nos quedemos a la mitad del camino”, indicó.

No obstante, dijo que si bien ya no hay rencores con Ricardo Mejía, Comisionado Político del PT en Coahuila, y se está construyendo una buena relación, pero se tienen que sentar todos los liderazgos en el estado de Morena y de la sociedad involucrada con la izquierda a ponerse de acuerdo y armar una agenda conjunta para que se beneficie el ciudadano.

“Ricardo está haciendo sus esfuerzos por su lado, la UDC ya lo hizo y se fue con el PRI, en su momento el verde hizo lo suyo, entonces debemos unirnos los partidos de izquierda en el estado para que el ciudadano tenga un gobierno ciudadano, es lo que quieren los coahuilses, quieren que nosotros gobernemos pero somos nosotros mismos los que lamentablemente a veces nos ponemos esas trabas, entonces yo les haría un llamado a la mesura a todos los liderazgos en el estado a que ponderen el bien ciudadano y dejemos a un lado los intereses personales”, concluyó.