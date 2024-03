Preocupa en Lerdo que gobierno federal deje pendientes de Agua Saludable

El alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, informó que hizo un exhorto a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que realice las acciones necesarias que permitan se mantenga estable la distribución de agua del proyecto federal de Agua Saludable Para La Laguna (ASL), es decir, sin interrupción. Al edil le preocupa que las acciones necesarias para concretar ese objetivo en este importante proyecto que incluye a dos estados queden pendientes por parte del gobierno federal para la siguiente administración federal pues no se ha podido lograr estabilizar el suministro ni en esta primera etapa.

La primera etapa de ASL incluye a municipios como Lerdo, Gómez Palacio, de Durango, y Torreón, de Coahuila. El proyecto total incluirá además a otros municipios como Mapimí y Tlahualilo (de Durango) así como Viesca, Matamoros, San Pedro, Madero (en Coahuila). El problema es que el agua de ASL ha seguido tirándose continuamente en el lecho del río a la altura de El Puente La Comarca, en Lerdo, después de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estuvo en la región en el mes de diciembre para inaugurar esta primera etapa. Durante este tiempo no ha sido posible estabilizar la presión de agua que se recibe y que se manda al Sistema San Fernando, motivo por el cual no puede entrar a la red pública que depende del Sapal, ya que el agua de ASL viene con menor presión y no logra empatar con la presión que lleva el agua de la tubería local en el Sistema San Fernando.

El presidente municipal aseguró que debido a la falta de suministro del vital líquido en algunas zonas de la ciudad fue necesaria la puesta en funcionamiento de los nueve pozos municipales de la burbuja de San Fernando. El edil enfatizó que garantizar el abastecimiento de agua potable para los hogares recae en la figura del presidente municipal a través del Sistema de Agua Potable (Sapal).

La primera autoridad en el Municipio no ocultó su preocupación de que el proyecto quede pendiente por parte de la actual administración del gobierno federal y argumentó que es necesario trabajar en la continuidad del proyecto y continuar gestionando con este orden de gobierno, por parte de los municipios, los recursos federales adicionales para realizar las adecuaciones en las líneas de conducción locales, dinero que hasta el momento no ha sido destinado a pesar de que el Ayuntamiento ha presentado los proyectos solicitados y fueron validados por la Conagua.