Preocupa designación de titular sin experiencia en Conagua

Efraín Morales López será el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. De formación abogado, se ha desempeñado en cargos como subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, Servicios Urbanos, obras públicas, también ha sido coordinador general en la Secretaría de Educación y diputado, pero su currículum no refleja alguna experiencia en temas hídricos.

Al respecto, Gerardo Jiménez, investigador en Encuentro Ciudadano Lagunero, consideró que se le debe apostar a una política pública que atienda los problemas estructurales del agua en el país, que busque respuesta a las crisis regionales del agua, entre ellas la de la Comarca Lagunera.

"Ahorita lo más fuerte de la política hídrica ha sido evadir los problemas principales del país", expresó.

Recordó que le tocará a la siguiente administración federal y concretamente a este funcionario, dar seguimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han obtenido a favor del acuífero lagunero organizaciones de la sociedad civil y ambientalistas de la región, donde ya se mencionan acciones muy concretas para frenar la sobreexplotación pero ha habido resistencia para cumplirlas.

Gerardo Jiménez.

"El cambio de funcionario, de director nacional, no impide que la sentencia continúe, de hecho, en las acciones que sobrevengan, incluía al director anterior, Germán Martínez, porque fue omiso en atender el mandato de la sentencia, le dieron un plazo a junio del año pasado y a la fecha no ha presentado la propuesta de trabajo conjunto con Semarnat y el director del Organismo de Cuenca", comentó.

Señaló que la sobreexplotación en la región lagunera es el tema principal, al ser lo que afecta la principal fuente de agua que abastece a la economía y a la sociedad, además de la reserva.

"Los escenarios de cambio climático nos dicen que tenemos que cuidar el agua y generar reservas, si no vamos a enfrentar condiciones más severas de estrés hídrico y riesgo de seguridad hídrica, eso sigue, Agua Saludable es un programa de mitigación temporal, mal diseñado desde su concepto, va a mitigar temporalmente el problema, pero no lo va a resolver", añadió.

El investigador dijo que se le dará el beneficio de la duda al nuevo funcionario, pero reconoció que existe preocupación por la designación de una persona que no tiene experiencia en el área de gestión hídrica, lo que implica una curva de aprendizaje que puede ser larga, sobre todo si no se rodea la gente adecuada, y que tenga el apoyo de la presidenta para que pueda atender realmente los problemas y no evadirlos, cómo ha sido hasta ahorita.

Consideró que Conagua requiere de una reingeniería general, porque ya no tiene las capacidades institucionales para desarrollar una gestión hídrica sostenida.