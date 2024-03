Preocupa a obispos política migratoria

A un año del incendio registrado en el centro de detención del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez, Chihuahua, que cobrara la vida de 40 migrantes, la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia del Episcopado Mexicano, ve con preocupación que el Estado mexicano continúa con una política migratoria basada en la contención, detención, deportación y militarización.

En un documento firmado por el obispo de la ciudad fronteriza, Guadalupe Torres Campos, quien además es el primer obispo de la Diócesis de Gómez Palacio, se recordó que fue un 27 de marzo de 2023, cuando el mundo veía con sorpresa, tristeza, dolor e indignación la masacre de 40 migrantes calcinados en un centro de detención.

"Estos 40 migrantes calcinados y los varios heridos en dicha tragedia, representan a tantos otros que siguen siendo víctimas de las políticas migratorias injustas, de tantos migrantes desaparecidos, asesinados, encarcelados, condenados a la discriminación, al racismo y a la xenofobia por el único hecho de ser indocumentados", se lee en el documento.

'NO HAY CAMBIOS SIGNIFICATIVOS'

Además, recalcan que a un año de la tragedia que además provocara el cierre de las unidades de detención en el país, "no hay cambios significativos en la gestión migratoria de parte de las autoridades correspondientes, y las personas migrantes y refugiadas continúan resintiendo las consecuencias de una estrategia deficiente en donde se criminaliza la migración irregular".

Durante un año, diversas organizaciones de la sociedad civil, casas del migrante, academia, organismos internacionales, han propuesto alternativas para cambiar las dinámicas de la atención a las personas migrantes y refugiadas que se encuentran en México y así evitar tragedias como la que se vivió en Ciudad Juárez, Chihuahua. "Sin embargo, vemos con dolor, que no existe voluntad política para llevar a cabo estas propuestas".

Para la Pastoral de Movilidad Humana, es urgente replantear las políticas migratorias entre México y Estados Unidos, ya que son estas las que han creado las condiciones para que se criminalice la migración irregular. "No podemos permitir que México se vuelva cementerio de personas migrantes y refugiadas. No queremos más masacres, accidentes o tragedias para las personas migrantes o refugiadas. No olvidemos el mandato de Dios que nos dice".

SE SOLIDARIZAN CON VÍCTIMAS

La Pastoral de Movilidad Humana, como la iniciativa de los Obispos de México al servicio de las personas migrantes y refugiadas, continúa solidarizándose con las familias y las víctimas de la tragedia ocurrida en Ciudad Juárez, Chihuahua, mientras esperamos que haya justicia, una verdadera reparación a las víctimas y la no repetición de estos hechos que enlutan a tantas familias que lo único que buscan es el bienestar para ellos y sus familias.

"Encomendamos a la Virgen María el camino de las personas migrantes y refugiadas, que encuentren siempre un lugar solidario, justo y lleno de esperanza", es como concluye el comunicado.