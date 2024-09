Premios Emmy 2024: esta es la lista completa de los ganadores

La noche de este domingo y por segunda vez en el año, las estrellas más grandes de la televisión internacional se reunieron en le Peacock Theatre de Los Ángeles para celebrar a lo mejor de la televisión y el streaming, con la entrega de los Premios Emmy.

A inicios de año y debido a las huelgas de actores y escritores que paralizaron Hollywood, se realizó la ceremonia del 2023 y tan sólo ocho meses más tarde, esta gala volvió a celebrarse, ahora para premiar a lo mejor del 2024.

La serie "The Bear" dominó la lista de nominaciones al estar presentes en 23 categorías, la mayor cantidad en la historia para una serie de comedia; sin embargo, durante la entrega de premiación que se realizó este domingo 15 de septiembre, "Shogun" se convirtió en la gran ganadora al llevarse 18 estatuillas.

Jeremy Allen White, protagonista de la producción de Fox volvió a repetir como mejor actor principal en una serie de comedia, mientras que el éxito de Netflix, "Baby Reindeer" se coronó como la menor miniserie y su creador, Richard Gadd, se convirtió en el mejor actor de una miniserie, además de llevarse la estatuilla a mejor guion, categoría en la que también competía la mexicana Issa López.

Esta es la lista completa de ganadores:

Serie dramática: "Shogun"

Serie de comedia: "Hacks"

Mejor miniserie: "Baby Reindeer"

Mejor actor de una serie de comedia: Jeremy Allen White - "The Bear"

Mejor actor de una sere de drama: Hiroyuki Sanada - "Shogun"

Mejor actor de una miniserie o película para televisión: Richard Gadd - "Baby Reindeer"

Mejor actriz de una serie de comedia: Jean Smart - "Hacks"

Mejor actriz de una serie de drama: Anna Sawai - "Shogun"

Mejor actriz de una miniserie o película para televisión: Jodie Foster - "True Detective

Actor de reparto en una serie de comedia: Ebon Moss-Bachrach - "The Bear"

Actor de reparto en una serie de drama: Billy Crudup - "The Morning Show"

Actor de reparto en una miniserie o película para la televisión: Lamorne Morris - "Fargo"

Actriz de reparto en una serie de comedia: Liza Colón-Zayas - "El Oso"

Actriz de reparto en una serie dramática: Elizabeth Debicki - "The Crown"

Actriz de reparto en una miniserie o película para la televisión: Jessica Gunning - "Baby Reindeer"

Dirección de una serie de comedia: Christopher Storer - "The Bear"

Dirección de una serie de drama: Frederick EO Toye - "Shogun"

Dirección de una miniserie: Steven Zaillian- "Ripley"

Mejor reality show: "Los Traidores"

Serie de variedades con guión: "La semana pasada esta noche con John Oliver"

Guion de una serie de guion: "Hacks"

Guion de una serie de drama: "Caballos lentos"

Guion para un programa de variedades: "Just For Us"

Guion de una miniserie o película para televisión: "Baby Reindeer"