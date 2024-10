'Potro' asegura que 'La Casa de los Famosos México' no le dejó nada bueno

Este domingo se transmitirá la última gala de "La casa de los famosos", en la que las y los exhabitantes recibirán galardones, conforme a las acciones que llevaron a cabo dentro del reality, tal y como ocurrió durante la primera temporada y aunque en redes aseguran que Adrián Marcelo será el gran ausente, "el Potro" Caballero sugiere lo contrario.

En su podcast "el Potrero", el exhabitante de "LCDLF" reconoció que no le gustó su experiencia en el reality, al destacar que, a su consideración, se usó al team Tierra como el antagonista de la casa, para provocar que el público empatizara con el team Mar.

"Es un formato que no lo repetiría jamás, no me gustó que se utilizara la imagen de un cuarto para crear otro, es un proyecto que a mí, personalmente, no me benefició en lo absoluto, es un programa que, ahorita en este preciso momento, no lo quiero en lo absoluto, no me gusta, no me la pase bien", reconoció.

Sin embargo, reconoció que si podía llevarse algo positivo, era el hecho de que fue durante su temporada que se lograron los niveles más altos de rating en la historia de la televisión.

"Fue el programa más exitoso en la historia de la televisión, me quedo con los números históricos de 'La casa de los famosos'".

Además, confió que el compañero a quien le guarda más cariño es a Adrián Marcelo, pues durante las tres semanas que participó se hicieron muy cercanos.

"Creo que me lleve muy bien todos; me llevo una muy buena relación con Adrián", externó.

A propósito del regio, el Potro contestó a una pregunta que sus seguidores le hicieron, relacionada a qué opinada a que el conductor no asistiría a la gala de premiación.

Fue entonces que Potro dijo que, aunque desconocía en qué términos había quedado con la productora Rosa María Noguerón, confió que sí ha hablado con el regio, quien se comprometió a visitarlo como invitado en su podcast.

Lo que llamó la atención fue el siguiente comentario que hizo

"No sé cuáles sean los términos o condiciones de su contrato, no sé en qué haya quedado con Rosa María, con la gente de Endemol, (...) yo ya hablé con Adrián, a mí me dará mucho gusto verlo en los premios de 'LCDLF', sólo eso les puedo decir".

Esta declaración ya está causando reacciones entre los fans del reality, que no creen que Marcelo vuelva al programa, tras haber solicitado su salida durante la séptima semana de la competencia.