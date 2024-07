Por rezago académico, ocho municipios de La Laguna de Durango requieren atención urgente

La Secretaría de Educación del estado de Durango (SEED) presentó el informe de resultados del Examen Estandarizado que se realizó en abril de este año a 280 mil estudiantes inscritos en el 100 por ciento de las escuelas públicas de los niveles de primaria y secundaria de la entidad.

La prueba se enfocó principalmente en el Lenguaje y Comunicación y Pensamiento Matemático y fue construida y diseñada por maestros duranguenses, capacitados por organismos nacionales e internacionales.

De manera global, se identificó que el 52% de los niños, niñas y adolescentes tienen rezago en el logro académico y entre los principales hallazgos de región Lagunera, se detectó que de sus 11 municipios, 8 se encuentran en color amarillo, es decir, requieren atención inaplazable.

En el listado aparece Lerdo, Nazas, Mapimí, Tlahualilo, San Pedro del Gallo, General Simón Bolívar, San Juan de Guadalupe y San Luis del Cordero. Otros municipios como Gómez Palacio requieren atención prioritaria.

En el análisis desagregado por nivel educativo en todo el estado de Durango, en primaria, de tercero a sexto grado, el resultado fue de un 39.2% de aciertos en Lenguaje y 39.4% de aciertos en matemáticas. Mientras que en secundaria, el 51% de aciertos en Lenguaje y un 33.9% de aciertos en Matemáticas.

En la región Lagunera, se informó que hubo un mejor promedio global en Lenguaje con un 45.6% de aciertos y un 36.11% de aciertos en Matemáticas.

El titular de la SEED, José Guillermo Adame Calderón los resultados no fueron buenos, aunque dijo que tampoco les sorprenden.

“¿Por qué tendría que estar bien la academia si el sistema educativo estatal estaba prácticamente colapsado?, pero esto es como el alcoholismo, si no reconocemos que no estamos bien, no podemos iniciar el restablecimiento de una academia de calidad que nos pueda llevar a tener un sistema educativo suficiente. El día de hoy declaramos la guerra al rezago educativo e iniciamos con la recuperación de la academia en Durango”, dijo.