¿Por qué Susana Zabaleta rechazó ser la próxima ‘Aventurera’?

La nueva versión de "Aventurera" sigue siendo polémica, pues aunque ya se había confirmado que Irina Baeva dejaría la producción, Juan Osorio salió a decir que la actriz rusa mantendría su papel.

En medio de estas circunstancias, la talentosa actriz Susana Zabaleta compartió que un productor de telenovelas le propuso ser la nueva protagonista de "Aventurera", aunque decidió rechazar la oferta por una razón muy significativa en su carrera y vida personal, recordando que Juan Osorio es el encargado de esta nueva versión.

Durante una conferencia de prensa, Susana insinuó que Juan había ofrecido el papel a todas las actrices conocidas, pero al parecer todas lo rechazaron. En su caso, declinó la propuesta porque, al menos en este momento de su vida, no siente el deseo de regresar al teatro.

"Yo creo que a todas nos lo ofrecieron y creo que todas dijimos que no. No sé. Carmen Salinas fue extraordinaria. No habrá otra igual. Ahorita no tengo ganas de encerrarme en el teatro. Ahorita tengo ganas de viajar, de cantar", fueron las palabras de Susana.

Recordando que Susana está viviendo un momento de amor junto con el conductor Ricardo Pérez, conocido por el podcast "La cotorrisa", los dos se han mostrado muy enamorados.

Susana habla sobre Irina

Susana fue cuestionada sobre el desempeño que ha tenido Irina Baeva en la obra, sin embargo, la actriz mexicana se negó a comentar algo sobre esto, pero si mencionó que las duras críticas del público pudieron afectar emocionalmente a la rusa y llevarla a querer abandonar la obra.

“Yo no voy a opinar de nada. Yo qué sé. Lo que sí se me hace muy fuerte es cómo la han criticado. Yo creo que no se la está pasando nada bien. Si me hablas de ‘La cotorrisa’, sí sé”, indicó Susana.