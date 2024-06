¿Por qué Sabrina Carpenter alcanzó el estrellato casi diez años después de su debut como cantante?

En la actualidad, Sabrina Carpenter es la estrella más importante de la industria del pop, alcanzando en los charts a leyendas como Ariana Grande, Beyoncé y Billie Eilish, por mencionar algunas.

Sin embargo, la famosa de 25 años, no es nueva en el mundo del entretenimiento, en realidad empezó a trabajar muy joven como actriz en programas unitarios como Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales. Pero fue su paso por Disney Channel con el que alcanzó la fama y se convirtió en un icónico infantil y adolescente.

Sabrina fue la protagonista de la serie Girl Meets World (2014-2017), así como la película original de Disney Channel, Adventures in Babysitting (2016).

Otros trabajos actores que ha realizado son Horns (2013), The Hate U Give (2018), Emergency (2022), así como las dos películas de Tall Girl (2020, 2022).

Pero ha sido su carrera como cantante con la que ha rendido frutos, aunque cabe señalar que fue a paso lento, pues si bien ya era famosa, no había logrado el éxito que tiene en la actualidad.

La artista firmó un contrato con Hollywood Records, casa disquera perteneciente a The Walt Disney Company, en la que iniciaron sus carreras estrellas como Hilary Duff, Miley Cyrus, Selena Gomez, Demi Lovato, Jonas Brothers y Zendaya.

Con esta compañía publicó un total de cuatro álbumes de estudio, y aunque Sabrina era popular entre los jóvenes, su fama era de nicho, pues sus canciones no habían logrado popularidad en Estados Unidos, y mucho menos a nivel global.

Su primer disco es Eyes Wide Open estrenado en 2015, el cual tiene el típico sonido pop adolescente, de este se lanzaron los sencillos We’ll Be the Stars y Eyes Wide Open, los cuales tuvieron repercusión en el propio Disney Channel. Le siguió Evolution en 2016 con los sencillos On Purpose y Thumps, el cual aunque tenía un sonido e imagen de madurez, no fueron suficientes, aunque el tema Thumps logró cierta popularidad en internet.

El tercer material de Sabrina fue Singular: Act I en 2018, con el que comenzó a ser reconocida por el público gracias al tema Sue Me; al año siguiente lanzó Singular: Act II, su último disco con Hollywood Records.

Tras la poca promoción que recibía, Sabrina decidió firmar un contrato con Island Records, compañía con la que ha logrado convertirse en la pop star del momento.

En 2022 lanzó su quinto álbum de estudio Emails I Can’t Send, el cual promocionó con los sencillos Skynny Dipping, Fast Times y Vicious, aunque ninguno había recibido atención mediática.

Fue con la canción y video de Because I Liked a Boy con la que su nombre comenzó a resonar, pues se llegó a pensar que era una respuesta a Olivia Rodrigo, quien habría hecho mención de Sabrina en su canción del 2021, Drivers License, esto luego de que se vieron involucradas ambas cantantes en un supuesto triángulo amoroso con el actor Joshua Bassett.

Más tarde llegó Nonsense, la canción que terminó por consagrar a Sabrina como la artista de moda, la canción se hizo viral y alcanzó millones de reproducciones y le dio la oportunidad de presentarse en Coachella, así como de ser la telonera de Taylor Swift en su gira mundial The Eras Tour. Hasta ahora, Nonsense acumula más de 800 millones de reproducciones en Spotify y más de 77 millones de vistas en YouTube.

Desde entonces, cada tema que saca Sabrina se hace más viral, el siguiente éxito fue Feather, último sencillo de Emails I Can´t Send, el cual también fue un éxito mundial y alcanzó el puesto 21 del Billboard Hot 100.

Ahora, está por estrenar su sexto álbum de estudio que lleva por nombre Short n’ Sweet, el cual verá la luz el 23 de agosto de 2024.

De este nuevo material discográfico ya se conocen los sencillos Espresso y Please, Please, Please; los cuales superaron todas las expectativas y son las canciones más exitosas actualmente en plataformas de “streaming” como Spotify y Apple Music.

Por un lado, Espresso alcanzó el primer puesto en el listado global de Spotify, además de que debutó en el top 5 del Billboard Hot 100.

Todo indica a que Please, Please, Please también será un mega éxito.

¿Qué le dio el éxito a Sabrina?

Los trabajos previos de Sabrina, aunque siempre ha sido una artista pop, no tenían un sonido definido, ya que era más joven y era vista como una típica exchica Disney.

No fue hasta que comenzó a tener mayor control creativo y a tener una mejor promoción de parte de su disquera que logró figurar como una cantante de talla internacional.

Además, le ha ayudado el relacionarse con grandes estrellas como Taylor Swift, e incluso su novio, el actor Barry Keoghan, pues este noviazgo ha llamado la atención de la prensa.