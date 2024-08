¿Por qué Ricardo Peralta es uno de los más odiados de La Casa de los Famosos México?

Ricardo Peralta es uno de los integrantes de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, el miembro del Cuarto Tierra se ha convertido en uno de los concursantes menos queridos por el público.

Al inicio de la segunda semana de esta nueva versión de La Casa de los Famosos, el público ya tiene decidido que el Cuarto Mar es el favorito, mientras que el Cuarto Tierra se ha ganado el odio de los televidentes que sintonizan este reality show, ya que lo han tachado de ser insoportable y creerse el integrante más importante de este programa.

Una de las decisiones más polémicas de Peralta fue su nominación de Karime Prindter, lo que suscitó duras críticas entre sus seguidores. Cuando Karime le preguntó si la había nominado, Peralta lo negó, lo cual fue visto por muchos como un acto de hipocresía y deshonestidad. La tensión aumentó durante la sesión de nominaciones del pasado domingo 4 de agosto, cuando Peralta y Karime protagonizaron un enfrentamiento.

"Estoy aquí porque quiero hacerte saber que no soy hipócrita; cualquier pacto que haya existido deja de existir. Le rogaste a Adrian una entrevista, no eres orgánica. No quiero saber que fui utilizado por ti por eso quiero que salgas,” declaró Peralta, provocando una reacción de sorpresa en Karime, quien respondió: “No me esperaba este bombardeo.”