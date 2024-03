¿Por qué razón Amanda Bynes no participó en 'Silencio en el set'?

Amanda Bynes, quien alcanzó la fama a una edad temprana como protagonista del exitoso programa infantil "El show de Amanda", compartió en 2017 a través de Twitter que había sufrido abusos durante su niñez y adolescencia, supuestamente a manos de su jefe, quien se cree que es Dan Schneider, exproductor de Nickelodeon.

Schneider enfrenta acusaciones de "sexualizar" las series infantiles y de comportamientos inapropiados con los talentos.

En aquel entonces, la famosa explicó en la red social un fuerte episodio que habría vivido mientras "desarrollaba su carrera artística": "¿Te imaginas tener un aborto a los 13 años porque tu jefe te dejó embarazada?", escribió y nunca volvió a hablar del tema.

Asimismo, aunque parecía tener un futuro prometedor en la industria, se vio envuelta en serios problemas legales y en comportamientos violentos. Como resultado, fue internada en un centro de tratamiento psiquiátrico en Pasadena, California, y quedó bajo la tutela de su madre desde 2013 hasta 2022.

Dicho caso constituye uno de los aspectos principales del reciente documental "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV", el cual también explora el abuso sufrido por Drake Bell a los 15 años por parte de Brian Peck, un coach vocal de Nickelodeon. Es relevante destacar que Amanda no participó en dicho proyecto televisivo, aunque varias fuentes, incluidos editores del programa, afirmaron que pasaba tiempo con Dan de manera constante.

"Había momentos en los que Amanda simplemente no estaba y muchas veces oíamos simplemente que ella estaría con Dan, presentando ideas y escribiendo", dijo Leon Frierson, que trabajó en la serie ‘"All That" junto con Amanda durante la adolescencia.

Ahora, se reveló que la exestrella no fue incluida en el documental debido a que, en realidad, no experimentó una mala experiencia en el set de grabaciones. Según informantes de "TMZ", tanto ella como sus padres fueron contactados para compartir su historia y su experiencia con el canal de televisión infantil, pero optaron por no participar al considerar que no tenían aportaciones relevantes que hacer.

Al parecer, Amanda mostraría gratitud por sus inicios en el espectáculo, considerándolo como el lugar que la catapultó a la fama. mark Incluso, no tiene intención de ver el documental. Por otro lado, sus padres prefirieron mantenerse al margen de la controversia en torno a Nickelodeon, aunque se sintieron afectados al conocer las acusaciones.

No obstante, Amanda no ha negado o confirmado lo dicho por el portal.