¿Por qué preocupa a los inversionistas y a Wall Street la guerra en la Franja de Gaza entre Israel y Hamas?

Los mercados financieros son un termómetro para medir la tendencia que tendrán las economías a nivel mundial, así si los índices de Wall Street como el Dow Jones, Nasdaq o el Standard and Poors (S&P500) muestran una tendencia a la baja el probable que en un corto plazo las economías experimenten algún síntoma negativo como bajo crecimiento, desempleo o problemas inflacionarios. De igual forma, los inversionistas y los corredores de Bolsa en los mercados internacionales están monitoreando lo que sucede en las noticias geopolíticas, electorales, políticas y desde luego desastres naturales o impactos en la salud ya que esto tiene un impacto directo en las empresas y por consecuencia en la economía real.

Para los inversionistas y analistas económicos, la guerra en la Franja de Gaza entre Israel y Hamás es un peligro latente para el desarrollo de otros conflictos entre países (por estar a favor o en contra de Israel o Hamás) y el amenazante uso de armas nucleares. Además de este factor se encuentra el impacto inflacionario que genera en una economía que se vuelve demandante de bienes, expulsora de población (migrantes) y además poco productiva. Los riesgos de un problema conocido en los años ochenta como ‘estanflación’ (estancamiento económico con inflación) son el principal riesgo y por lo que los inversionistas están previendo un escenario complicando para los próximos seis meses de no llegar a un acuerdo de paz. Los gobiernos como Estados Unidos tienen forma de actuar a través de su política monetaria, así se adelantan a una tendencia para conservar la ‘calma’ entre los inversionistas, sin embargo, esta ‘calma’ no significa que la economía real no siga una tendencia. Hoy la principal preocupación entre los inversionistas es la posibilidad de una nueva baja en las tasas de interés de la Reserva Federal.

El factor que más impacta a los inversionistas es desde luego una guerra así como la profundidad de ésta y el alcance. Dos ejemplos claros sobre este fenómeno bursátil fue lo que pasó el año pasado con la guerra en Ucrania, al ser una región con gran importancia en la producción de cereales el desarrollo de este conflicto entre Rusia y Ucrania generó escasez y encarecimiento de los precios de los cereales en el mundo y un impacto inflacionario que desde luego afectó la dinámica de las principales empresas en el mundo. Otro ejemplo es la guerra comercial que mantiene China y Estados Unidos con relación al tema tecnológico (incluye desarrollo de software y hardware) así la tensión entre los dos países generó incertidumbre en los mercados financieros. Esta situación se agravó con la pandemia del Covid-19 que provocó escasez de chips y de ajustes logísticos que generó una burbuja inflacionaria en algunos sectores como el automotriz y gadgets.

¿Cómo van los mercados en Europa hoy?

De acuerdo a EFE, en Alemania, el principal selectivo de la Bolsa de Fráncfort, el DAX 40, ha perdido un 1.1 % este miércoles, hasta situarse por debajo de los 18,500 puntos, en una jornada en la que se ha conocido que la inflación en Alemania repuntó dos décimas en mayo.

A nivel local, los inversores han conocido hoy que la inflación interanual en Alemania subió por primera vez este año hasta situarse en el 2.4 %, lo que supone dos décimas más que en abril y cumplir con lo pronosticado por los analistas.

La inflación subyacente -que excluye el precio de los alimentos y de la energía por considerarse más volátiles- se mantuvo por segundo mes consecutivo en el 3 %, según los datos preliminares de la Oficina Federal de Estadística (Destatis).

Por su parte, la bolsa española perdió este miércoles el 1.16 % y el nivel de 11,200 puntos, afectada por la caída cercana al 1 % de Wall Street, que arrastraba también a las grandes plazas europeas, según datos del mercado.

El índice de referencia del parqué nacional, el IBEX 35, con solo tres compañías en positivo, bajó 130,9 puntos, ese 1.16 % (la mayor caída en casi un mes, desde el pasado 30 de abril), hasta 11.145,1 puntos (cota similar a la registrada el 13 de mayo). En el año acumula unas ganancias del 10,32 %.La bajada del 0.9 % de Wall Street, en buena medida por el retroceso del sector tecnológico y las dudas sobre si habrá alguna bajada de los tipos de interés este año en Estados Unidos, elevaba la rentabilidad de la deuda y ayudaba a la caída de la bolsa española. El precio del barril de petróleo Brent bajaba el 0.23 % y se situaba en 83,99 dólares.