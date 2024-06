¿Por qué Noam Chomsky es tan relevante para el mundo?

Noam Chomsky es considerado por muchos como un símbolo de protesta e independencia, puesto que es un influyente activista y crítico quien ha cuestionado con frecuencia la política de Estados Unidos en todo tipo de temas desde Oriente Medio hasta Centroamérica, así como lo que él considera unos medios de comunicación complacientes.

Millones de personas leen y debaten sus libros y ensayos.

Chomsky nació el 7 de diciembre de 1928 en Pensilvania, Estados Unidos.

Es profesor emérito del Instituto Tecnológico de Massachusetts y profesor laureado del Departamento de Lingüística de la Universidad de Arizona. En este campo se destacó por proponer la "gramática generativa", estudio que centraliza la investigación lingüística en la sintaxis y publicó múltiples libros como "The Secrets of Words", "Why Only Us. Language and Evolution", "Language In Our Brain", entre muchos más. Sin embargo, Chomsky alcanzó a meterse en el imaginario colectivo por sus libros de filosofía y política.

Ha sido un activo activista por Palestina.

En 2015, junto al historiador israelí Ilan Pappé, publicó el libro "On Palestine" y aún hospitalizado, sigue demostrando su apoyo al país, explicó su esposa al Folha de Sao Paulo, pues dijo que su marido sigue las noticias y que, cuando ve imágenes de la guerra en Gaza, levanta el brazo izquierdo en un gesto de lamento y rabia.

RUMORES DE SU MUERTE

La esposa de Noam Chomsky, Valeria Wasserman Chomsky, dijo el martes que los reportes de que el famoso lingüista y activista había muerto son falsos.

“No, es falso”, escribió el martes en respuesta a una consulta enviada por correo electrónico de The Associated Press. Noam Chomsky, de 95 años, ha estado hospitalizado en Brasil mientras se recupera de un derrame cerebral sufrido hace un año, dijo Valeria Chomsky a la AP la semana pasada. Pero el hospital Beneficencia Portuguesa en Sao Paulo dijo en un comunicado que Chomsky fue dado de alta el martes para continuar su tratamiento en casa.

Más temprano el martes, Chomsky fue tendencia en X donde abundaban los informes falsos de su muerte. Los diarios Jacobin y The New Statesman publicaron obituarios para Chomsky, aunque el primero cambió su titular de “Recordamos a Noam Chomsky” a “Celebremos a Noam Chomsky”. The New Statesman retiró por completo el ensayo del ex ministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis.

Los Chomsky viven en Brasil desde 2015. Noam Chomsky, conocido por millones de personas por sus críticas a la política exterior de Estados Unidos, fue profesor por décadas en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. En 2017, se incorporó al Colegio de Ciencias Sociales y del Comportamiento en la Universidad de Arizona en Tucson.