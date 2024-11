¿Por qué NewJeans rompió su contrato? Estos son los malos tratos que denunciaron

El grupo de K-pop, New Jeans, ha dado bastante de qué hablar en redes sociales tras anunciar su rompimiento con la agencia de entretenimiento ADOR, luego de que las integrantes la denunciaran por malos tratos.

En medio del escándalo que enfrenta el sello discográfico ADOR tras el rompimiento con NewJeans, tiene que lidiar también con el retiro de la ex directora ejecutiva Min Hee-jin, quien también amenazó a la empresa con demandar a su matriz (Hybe) por violar los términos de su contrato tras meses de desencuentros entre ambas partes.

"Ni Hybe ni Ador han mostrado ninguna voluntad de mejorar la situación o de aceptar nuestras peticiones. Carece de la voluntad o la capacidad de proteger a NewJeans", señaló Hani, integrante del grupo NewJeans

¿Cuáles son los malos tratos que denuncia NewJeans?

Y es que la ruptura del grupo no es tan sorpresiva, pues ya había amenazado a ADOR con abandonar la agencia si no se reinstauraba en su puesto a la ex CEO .

En la conferencia de prensa que ofrecieron las cinco integrantes del grupo, Minji, Hani, Danielle, Haerin y Hyein, señalaron que NewJeans 'no ha vulnerado los términos de su contrato y que por tanto no debe encarar ninguna penalización económica'.

Y es que en pocas palabras, NewJeans está acusando a ADOR y Hybe de 'violar el contrato que mantenían con éstas'.

Además, buscan acciones legales contra alguien que, por medio de un documento, instruyó a ADOR a 'descartar al grupo NewJeans y comenzar de nuevo'.

Entre sus acusaciones también figura la falta de comunicación entre la empresa y las integrantes de la banda, obstáculos y contradicciones, además de manipulación en diversas áreas .

Ahora que la agrupación ha rotó su contrato con ADOR y Hybe, se presume que buscarán emprender un nuevo proyecto junto a Min Hee-jin, dejando a un lado completamente la influencia de la agencia de entretenimiento y que lucharán por los derechos de marca registrada de la banda.