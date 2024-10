¿Por qué Harvey Weinstein está vetado de Hollywood?

El exproductor de cine Harvey Weinstein, quien actualmente cumple una condena de 16 años en una prisión de Nueva York por cargos de violación en California, fue diagnosticado con cáncer de medula ósea. Conoce la oscura historia que hay detrás de este hombre.

En octubre de 2017, las periodistas Jodi Kantor y Megan Twohey en The New York Times fueron las primeras en reportar conductas sexuales inapropiadas por parte de Harvey Weinstein.

Amabas mujeres acusaban a Weinstein de tres décadas de acoso y abuso sexual, además, de ocho acuerdos con actrices, asistentes de producción y otros empleados de Miramax y The Weinstein Company (ambas compañías de Harvey).

Comienza la caería

El periodista Ronan Farrow, informó en The New Yorker sobre nuevas acusaciones de que Weinstein había agredido o acosado sexualmente a 13 mujeres, y violado a tres de ellas. Farrow comentó que había querido compartir la historia para NBC News, canal del que era corresponsal, pero el medio estaba 'bajo presión' para no publicarla.

Según Farrow, 16 ejecutivos confirmaron haber presenciado avances sexuales no consentidos de Weinstein. Cuatro actrices sospecharon que, tras rechazarlo, fueron excluidas de proyectos. Además, Weinstein alardeaba de su influencia al difundir historias sobre quienes lo desafiaban. The New Yorker también reveló una grabación en la que Weinstein admite haber manoseado a Gutiérrez.

En octubre de 2017, el Departamento de Policía de Nueva York, la Policía Metropolitana de Londres y el Departamento de Policía de Los Ángeles anunciaron que estaban investigando las acusaciones contra Weinstein.

Reacciones

El movimiento 'Me too' comenzó como un hashtag viral en octubre de 2017 para denunciar la agresión y el acoso sexual, impulsado por las acusaciones de abuso contra el productor Harvey Weinstein.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA), el Sindicato de Productores de América (PGA) y la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión (ATAS) despojaron a Weinstein de sus membresías