¿Por qué Giorgia Villa, medallista olímpica en gimnasia, posó con un queso?

Los Juegos Olímpicos 2024 están generando historias destacadas de atletas, como la del argentino 'Maligno' Torres, quien ganó una medalla de oro, y Agostina Hein, la argentina más joven en competir en unos Juegos Olímpicos. También ha habido otros casos sorprendentes, como el de Giorgia Villa.

La atleta italiana cuenta con una historia de resiliencia ante fuertes lesiones que la dejaron fuera de grandes citas y también el patrocinador particular que la acompaña: una marca de queso.

En redes sociales, resaltó el portafolio de la deportista, en el que mostró sus destacadas habilidades en su disciplina, junto a varias piezas de queso reggianito de la marca Parmigiano Reggiano, de la que es embajadora.

¿Quién es Giorgia Villa?

La gimnasta, nacida el 23 de febrero de 2003, ha ganado tres medallas de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud y un bronce en el campeonato mundial por equipos en 2019 en Stuttgart. Sin embargo, no pudo participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 debido a un esguince en el tobillo.

Sobre la lesión que la dejó fuera de Tokio, explicó: "Seguramente, la experiencia que me pasó antes de Tokio me hizo crecer mucho. Fue una experiencia verdaderamente terrible. Para un deportista, lesionarse tres días antes de la salida, me resultó muy difícil volver al gimnasio".

"Para mí, los Juegos Olímpicos son realmente un sueño, se me pone la piel de gallina cuando lo pienso. Ser capaz de ganar también una medalla sería realmente fantástico. Nunca se sabe en la vida, mi objetivo es estar en el equipo y dar lo mejor de mí", concluyó

Posa con queso

Lo que más ha captado la atención recientemente es su patrocinio actual, ya que ella es embajadora de la marca Parmigiano Reggiano. Esto se refleja en numerosas fotos en las que posa y realiza acrobacias junto a grandes bloques de queso, lo que ha generado un gran interés en las redes sociales y medios de comunicación.