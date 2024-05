¿Por qué expulsaron a Zayn Malik de Tinder?

Las aplicaciones de citas no son exactamente las mejores para encontrar el amor entre personas normales, y las celebridades tampoco están teniendo mucha suerte con ellas, incluido Zayn Malik... quien intentó (y fracasó) usar Tinder.

El rompecorazones de One Direction habló sobre su intento de encontrar el amor en la aplicación de citas después de mudarse a una granja en el condado de Bucks, Pennsylvania (EUA)... lo que terminó con sus esperanzas aplastadas cuando los lugareños que pasaban por el pequeño pueblo no podían creer que él fuera el verdadero.

"Todos me acusaron de ser un falso. Me preguntan: '¿Para qué estás usando las fotos de Zayn Malik?'. Me han expulsado una o dos", dijo el cantante.

Nueva música de Zayn

Por otro lado, el artista por lanzar su nuevo álbum de estudio que llevará por nombre Room Under the Stairs.

El cuarto material discográfico de Zayn verá la luz el 17 de mayo, del cual ya se conocen los sencillos What I Am y Alienated.

Este disco se aleja de su sonido R&B que lo ha caracterizado desde su primer álbum, Mind of Mine, esta vez será impulsado por un sonido más cercano a lo rústico y orgánico, influenciado por artistas como Chris Stapleton y Willie Nelson.