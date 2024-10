¿Por qué estaba cancelado el Victoria's Secret Fashion show?

Este icónico desfile, famoso por su glamour y la presencia de los ángeles de Victoria’s Secret, fue cancelado en 2018 tras recibir numerosas críticas y enfrentar cambios internos que llevaron a la empresa a reconsiderar su imagen y objetivos.

En redes sociales, muchos comenzaron a señalar el evento por promover "cánones de belleza inalcanzables o poco saludables", ya que los modelos debían cumplir estrictos estándares físicos, incluyendo medidas, altura y peso.

¿Por qué estaba cancelado?

El desfile anual, que durante décadas fue un ícono en la industria de la moda, comenzó a perder popularidad y audiencia debido a las crecientes críticas sobre la falta de diversidad en tallas, cuerpos y representaciones de belleza.

En un contexto de intenso debate global sobre los estándares de belleza, la empresa fue acusada de promover una imagen poco inclusiva, centrada principalmente en mujeres extremadamente altas y delgadas.

En 2023, se realizó un desfile, pero fue un total fracaso y recibió múltiples criticas, ya que -aseguraban- no tenía la esencia de los desfiles anteriores.

Un gran regreso

El Victoria's Secret Fashion Show 2024 se llevo a cabo este 15 de octubre, donde se tuvo el regreso de las icónicas modelos Tyra Banks, Gigi Hadid, Jasmine Tookes, Behati Prinsloo, Candice Swanepoel, Adriana Lima y Kate Moss.

En esta ocasión, el evento fue animado por la música de Tyla, Lisa de Black Pink y la icónica diva del pop, Cher, quien recibió un merecido homenaje en la pasarela. Posteriormente, deleitó al público interpretando sus grandes éxitos, como "Believe", "If I Could Turn Back Time" y “Strong Enough”.