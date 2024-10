¿Por qué dejaron de hacer cine los hermanos Wayans?

Los hermanos Wayans fueron conocidos en la década de los 2000 por presentar una serie de películas de comedia, muy llamativas y divertidas. Su película más popular es ¿Y dónde están las rubias?, la cual se mantiene entre el gusto del público y además es protagonista de memes.

Marlon Wayans y Shawn Wayans también fueron las mentes detrás de Scary Movie y sus secuelas. Cada cierto tiempo algún clip de sus películas resurge en las redes sociales, pero ¿qué pasó con este dúo?

Los hermanos Wayans, dejaron de hacer cine en gran parte debido a problemas de negociación con la compañía Miramax, que estaba dirigida por los hermanos Weinstein.

Según Marlon Wayans, tras el éxito de las primeras dos entregas de la franquicia Scary Movie, los Weinstein no quisieron renovar su contrato y decidieron continuar la serie sin ellos.

Marlon explicó que la decisión fue tomada sin consultar a los Wayans, lo que les llevó a sentirse despojados de un proyecto que ellos habían creado.

"Nosotros no nos alejamos de la franquicia, ellos no quisieron aceptar nuestro acuerdo y nos la arrebataron," explicó Marlon. "Weinstein hizo cosas realmente terribles, como saquear aldeas," agregó. "...no es que nos hayamos retirado de la franquicia que creamos, nos la quitaron, y como los creativos que somos, dijimos 'vale, de acuerdo, ahora mira lo que voy a crear.'"