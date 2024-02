¿Por qué Artpop de Lady Gaga no salió como estaba planeado?

La vida nos ha enseñado que no siempre podemos estar arriba, en especial cuando se trata de la industria del entretenimiento, la caída es fuerte y llega sin avisar. Mucho se dijo sobre "el flop" de Gaga con su cuarto álbum de estudio, pero la pregunta es: ¿Fue realmente "Artpop" un fracaso?

En este análisis intentaremos explicar qué pasó con esta era tan controversial en la carrera de la "Mother Monster".

Para hablar de "Artpop", tenemos que hablar en primera instancia de "Born This Way", el tercer álbum de estudio de la cantante, el cual se lanzó cuando estaba en su mejor momento, es decir, en la cúspide del éxito. En su primera semana, este disco logró vender poco más de 1.1 millones de copias. No se pueden olvidar las noticias, en donde se veían imágenes de fanáticos esperando adquirir su copia física.

WE WERE BORN THIS WAY

A este disco lo respalda un sencillo número uno, una gira mundial "The Fame Monster Ball" que recaudó más de 100 millones de dólares en taquilla y dos álbumes de estudio ("The Fame",2008 y "The Fame Monster", 2009) con múltiples éxitos en la radio como "Just Dance", "Poker Face", "Paparazzi", "Bad Romance", entre otros; así como varias presentaciones icónicas en premios como MTV y los Grammy.

"Born This Way" fue un suceso mundial, que convirtió a Lady Gaga en la reina de la diversidad y la rareza. Aunque esto fue aplaudido por sus fans, también se convirtió en algo un tanto molesto para el público en general. Aun así logró tener varios tops ten en las listas de popularidad: "Judas", "The Edge Of Glory", "You and I" y "Marry The Night". Hay que sumarle una gira mundial bastante ambiciosa, Born This Way Ball Tour, sin embargo, es aquí cuando comienzan los tropiezos, ya que Gaga tuvo que ser sometida a una cirugía quirúrgica de cadera luego de que una rotura de cadera puso punto final en enero de 2013 a la exitosa gira.

Tras meses de silencio, sus "Little Monsters" esperaban ansiosos el regreso a los escenarios de la Mother Monster.

EL ÁLBUM DEL MILENIO

En julio de 2013 las redes sociales de la cantante se actualizan, con lo que todos sus fans supusieron que sería la portada de su nuevo álbum. No era este caso, sin embargo, sí marcaba el inicio de una nueva era musical. El disco se llamaría Artpop y sería un proyecto bastante ambicioso. En una declaración al respecto, Gaga mencionó que no sería un disco convencional. Se lanzaría a través de una plataforma digital que combinaría arte, moda, y música. La idea quedó descartada.

El primer sencillo Applause salió a la venta el 12 de agosto de 2013, compitiendo contra Roar de Katy Perry. La recepción del track de Gaga fue positiva por parte de los críticos especializados y sus fans, en lo que respecta al público en general no fue lo mismo.

La canción terminó de debutando en el puesto número 4 de la lista Billboard Hot 100, siendo esta su más alta posición. En realidad no le fue nada mal, pero comparado a los estándares de Gaga no era lo que se esperaba. La gente estaba prestando más atención a Wrecking Ball de Miley Cyrus y Roar de Katy Perry que sí lograron el primer puesto, aun así, la espera del álbum continuaba.

Con varias presentaciones en premiaciones y sonando en todos los clubs de baile y estaciones de radio, Artpop tenía que ser otro éxito asegurado en el catálogo de Gaga.

Se llegó el día de lanzamiento, con un concierto especial con un estilo de galerías de arte, performance. Quedaba claro que las influencias visuales del álbum era el arte contemporáneo.

El álbum debutó en el primer lugar de los 200 álbumes más vendidos de Billboard en los Estados Unidos, cualquiera podría decir que es una situación favorecedora, pero no fue así, ¿recuerdas que Born This Way vendió más de un millón en su primera semana? Artpop tan solo logró un poco más de 200 mil copias, lo cual suele ser algo común en los primeros lugares, Katy Perry hizo lo mismo con su álbum Prism y Miley Cyrus con Bangerz. El problema es los estándares que la misma Gaga se puso como artista.

Algunas fuentes aseguran que Interscope Records gastó 25 millones de dólares en la promoción del álbum.

No todo estaba perdido, la balada Dope logró debutar en el top 10 de Billboard sin ser sencillo y la promoción del segundo sencillo oficial Do What You Want a dueto con R. Kelly estaba dando buenos resultados. El videoclip oficial lo grabó Terry Richardson, con quien Gaga ya había trabajado en el pasado, desafortunadamente el videoclip no pudo ser lanzado por problemas legales a los que se enfrentó Richardson quien era acusado de abuso sexual, después R. Kelly fue acusado por varias mujeres de abuso. Gaga decidió relanzar el álbum sin la canción y se regrabó una versión con Christina Aguilera, pero la canción solo logró ser un top 20, sonar temporalmente en la radio y terminar siendo olvidada.

El tercer y último sencillo fue G.U.Y. una canción producida por Zedd. El video era una costosa producción que recibió críticas mixtas por su exceso de combinación de ideas. Al final el sencillo no logró tener mucho éxito.

Comenzó el tour oficial The Art Rave Ball Tour con varios sold out en todo el mundo. Aunque no estaba dominando las listas de popularidad, sus fieles fans y el público querían verla cantar en vivo, pues un show de Gaga era entretenimiento asegurado. El tour recibió buenas críticas por parte de la prensa, aunque resalta que eran en sitios más pequeños. Tan solo en sus tours anteriores llenó dos ocasiones el Foro Sol en la Ciudad de México con capacidad para 55 mil personas, mientras que el Art Rave Ball Tour se limitó a estar en arenas más chicas con capacidad de menos de 20 mil personas.

GAGA REGRESA COMO ESTRELLA

En un principio Gaga había planeado una secuela del álbum Artpop Vol. 2 el proyecto se fue al olvido. La promoción del álbum concluyó oficialmente. Gaga lanzó un álbum de jazz en colaboración con Tony Bennett. Y la gente se olvidó prácticamente de la era Artpop.

Afortunadamente, el público recuperó la confianza en el talento de Gaga, debutó en la actuación con American Horror Story en un papel protagónico que le otorgó un Golden Globe.

En el año 2020 regresó con su álbum Chromatica, con el que de alguna forma regresaba a sus orígenes de “pop star”, pero esa es otra historia.