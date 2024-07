Por presunto acoso y amenazas, estalla protesta en Hospital Nuevo de Gómez Palacio

Este miércoles estalló una protesta en el interior del Hospital Nuevo de Gómez Palacio, dependiente de la Secretaría de Salud del estado de Durango (SSD).

El motivo fue debido a que hay trabajadores que se sienten acosados, amenazados, con temor e inseguridad por parte de Gerardo Hernández, recién nombrado como administrador de la clínica y que antes de ello, ocupaba la jefatura de Recursos Humanos. Incluso, de esta problemática se desprendieron os denuncias y quejas ante la Procuraduría de la Mujer, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango y el Comité de Ética de la SSD.

“Tenemos muchísimas quejas y todas van encaminadas por lo mismo, es el acoso laboral, abuso de autoridad y hasta hay acoso sexual. Están las denuncias en trámite, en proceso y claro que se va a llegar hasta la última consecuencia. Nosotros como comité seccional y como secretaria general nunca permitiremos que ninguna autoridad sobrepase a mis compañeros ni mucho menos que abuse de ellos, aquí estamos presentes para aclarar esa situación y sobre todo, venimos por la salida del administrador, se tiene que ir. Lamentablemente las autoridades estatales que tenemos actualmente, no han puesto atención, no han hecho lo debido, hay mucha ausencia de esas autoridades, están enterados de todas las situaciones que están pasando todos los compañeros y no nada más es Gómez, estamos hablando de esas mismas situaciones en el Hospital de Cuencamé, que según tuvimos una mesa de trabajo sin resultados, esa mesa de trabajo la llevó el doctor Ramón García a nombre del secretario (Moisés Nájera) pero casualmente el secretario no estaba enterado de esa mesa, no somos la burla de nadie, aquí queremos soluciones y que se nos respete”, sostuvo.

La líder sindical dijo que el personal de salud lo único que pide es que los dejen trabajar y que les brinden las herramientas para hacerlo pues además del presunto acoso y hostigamiento, carecen de lo mínimo indispensable para brindar una atención de calidad a los usuarios. Citó como ejemplo que desde marzo de este año no hay autoclave en la Central de Esterilización y Equipos (CEyE) para esterilizar material médico o de laboratorio además de que hay menos del 50 por ciento en surtimiento de insumos y medicamentos.

“Ahorita en todas las unidades hay un desabasto grande, no tienen ni para imprimirles un memorándum, no tienen ni para imprimirles hasta un pase de salida, los compañeros están tomando capturas de la misma computadora porque no tienen con que imprimir, eso lo hacen saber los mismos de Recursos Humanos, hay demasiada carencia y ahora agregamos el acoso que se tiene.

Autoclave no se tiene para preparar el instrumental, para esterilizarlos, están mandándolos fuera pero no hay garantías de esa esterilización, aparte han querido sacar a nuestros compañeros, lo cual no se ha permitido y no se va a permitir que salgan de su lugar de adscripción, aquí para que los compañeros puedan realizar sus actividades tienen que tener con qué hacerlo, no hay responsabilidad para ellos tampoco en la pérdida de instrumental, porque ese instrumental sale, las autoridades estatales están enteradas desde marzo y no se ha hecho absolutamente nada”, apuntó. Agregó que localmente, “el jefe de la Jurisdicción (Sanitaria No. 2, Luis Fernando Olvera Martínez) es ausente el señor, no hay presencia, aquí los directivos más que nada se dedican a andar en campañas políticas, más que en sus actividades y en sus responsabilidades”.

Además de la salida de Gerardo Hernández, la Sección 188 pidió la destitución del jefe de la clínica, Héctor Alejandro Olvera Martínez así como de Alan del Rivero, encargado del departamento de Recursos Humanos.

Las y los trabajadores tuvieron una asamblea en el auditorio del Hospital Nuevo y posteriormente se trasladaron a las oficinas administrativas para solicitar el retiro de dichas personas pero ninguna se encontraba en su lugar de trabajo. Gritaron consignas y llevaron pancartas que decían “Basta de amenazas por la autoridad (administrador)”, “Exigimos la destitución del administrador”, “Fuera Gerardo, ¡Queremos seguridad!. Fuera Olvera, Fuera del Rivero” y “Basta de hostigamiento laboral”.

Finalmente, fueron atendidos por la subdirección médica con la postura del Sindicato de que no van a permitir que continúen tanto el administrador, como el jefe de hospital ni de Recursos Humanos.