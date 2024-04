Por 'jugarreta', Fran Hevia abandona la competencia de Master Chef Celebrity

Fran Hevia protagonizó una de las salidas más polémicas de Master Chef Celebrity.

Después de que el carismático comediante saliera por la enorme puerta del reality, cientos de fanáticos se mostraron molestos por su partida, la cual, según reclamos, había sido “injusta”.

Ahora, a días de su salida, el mexicano habló en exclusiva para esta casa editora y reveló un poco más sobre su participación en la cocina más famosa de México, Master Chef.

Hevia contó que la invitación para formar parte del reality llegó sin esperarlo, asegurando que había sido una sorpresa incluso para él.

“Fue una sorpresa, la invitación llegó directo de la producción. Supongo que estuvieron viendo a muchos humoristas, porque me enteré de que estaban haciendo casting y se me hace que tal vez gustó mi perfil”, contó a través del teléfono.

La cocina, explica, no era tan ajena a él, ya que su familia cuenta con un restaurante de comida corrida en el Estado de México, por lo que sí conocía varios términos, a pesar de esto, siguió preparándose desde su hogar.

Su polémica salida de Master Chef Celebrity

Al inicio de la competencia, Fran sorprendió a los chefs con exquisitos platillos, sin embargo, su “suerte” se vio mermada en los últimos programas, donde constantemente se le vio con el mandil negro.

Su participación terminó el pasado domingo, cuando, en una mala jugada, se convirtió en el cuarto eliminado.

Su salida atrajo polémica al programa, y es que, para sus seguidores, Ferka Quiroz, la persona que lo iba a ayudar para salvarse de la eliminación, le trajo robalo, una proteína que él no le pidió.

“Creo que no vi venir la jugarreta que me aplicó Ferka y finalmente me fui por mis propios méritos, pero sí. ¿Qué onda, Ferka? ¿Qué pasó? Creo que es una revelación muy fuerte en el programa, porque hasta ese momento, yo creí que todos íbamos en plan de hacer migas y cotorrear y no”, relató.

Fran comentó que sí llegó a sentir cierta molestia de parte del elenco después de que Camila Fernández saliera en el tercer programa. Recordemos que ambos compitieron por continuar en el reality.

“Su salida me pareció muy lamentable y además la manera en la que fui yo quien la terminó sacando sí me afectó emocionalmente y vi que eso sí cimbró la dinámica social de todo el grupo. No sé si esto (mi salida) estaba planeado o qué onda, pero siento que partir de aquí si vamos a seguir viendo más intrigas de ese estilo”.

El mexicano mencionó que a pesar de esto, “no le guardaba ningún rencor” a la actriz, ya que “eran las herramientas que se tenían dentro del programa”, además, mencionó, que había llegado más lejos de lo que pensaba.

“Yo creo que era cuestión de tiempo que saliera, mi estrategia era no ser el primer eliminado, y a partir de ahí nomás disfrutarlo, lo que sí noté es que mi personaje gustó, me dejaron bastante tiempo a cuadro, no sé si eso haya generado fricción con algunos otros talentos”, señaló.

El apoyo de las personas durante su participación.

A lo largo del programa, e incluso a través de redes sociales, se logró ver el constante apoyo por parte de sus fanáticos, quienes reían y sufrían todos “los domingos de Master Chef”.

Ante esto, el comediante se mostró agradecido con toda esta buena recepción por parte del público, asegurando que era “un apoyo que no veía venir tan fuerte”.

El difícil reto de estar en Master Chef.

Como muy pocos lo hacen, Fran abrió su corazón y confesó que su rendimiento se vio mermado debido al cansancio mental que significaba estar en un reality, las presiones y dificultades que vive un participante constantemente.

“Creo que empecé muy positivo, pero llegó un momento en el que me cansé de manera emocional”, comenzó. “Muchos colegas que han estado en realities me comentaban como de: ‘De repente la mente si te juega mal, las cosas las sientes muy fuerte’, y como que yo no entendía muy bien hasta que ya te tienen ahí encerrado quince horas sin estar comunicado y con situaciones que no existen en la vida cotidiana. Emocionalmente, si está duro”.

Fran mencionó que el reality se apoderó tanto de él que inclusive ya hasta lo soñaba por las noches.

“Como hasta la tercera cuarta semana ya soñaba con el programa y llegaba ahí desmañanado, lo notaba también con otros compañeros, algunos que se lo toman muy en serio, es la exigencia de un formato como este, y pues yo sin haber participado en un uno si me agarro por sorpresa ese aspecto”, reveló.

Se va de Master Chef agradecido y apapachado

A pesar de esto, Fran se fue de la competencia agradecido y “apapachado” con todo el apoyo y lo que vivió durante su participación, ya que para él, haber aparecido en esta competencia había sido algo muy importante.

“En general me siento cobijado en este momento de mi carrera, simplemente con que hubiera salido la invitación, si es un hito importante, y creo que también el público que ya me seguía, lo ha agradecido mucho. Me llevó esta experiencia con mucho gusto. Recibir el reconocimiento de otros lados, me apacigua un poquito, lo sentí como un apapacho”, sostuvo.