Por iniciar, proceso de elección de candidatos a las 38 alcaldías del estado del PAN

En los próximos días el PAN Coahuila estará trabajando para abrir su convocatoria para elegir a quienes serán sus candidatos para las 38 alcaldías del estado, confirmó el diputado, Gerardo Abraham Aguado Gómez.

El también secretario general del Comité Estatal del PAN recordó que el lunes se llevó a cabo una reunión con la Dirigencia Nacional en el Comité Ejecutivo del PAN, y efectivamente lo que se acordó es que el blanquiazul vaya en los 38 municipios con candidaturas a lo largo y ancho del estado de Coahuila.

Por lo anterior, añadió que se estará trabajando en los próximos días para ir viendo una convocatoria, abrirla, e ir viendo los perfiles, elegir a las y los mejores posibles candidatos.

“Aquí en Coahuila, y a ustedes les consta, hicimos hasta el final lo que estuvo a nuestro alcance para poder celebrar un convenio de coalición formal con fuerza jurídica y poderlo suscribir en el Instituto Electoral de Coahuila, sin embargo, no se pudo por circunstancias distintas, y nuestra realidad, en la que estamos hoy, es que vamos a jugar con candidatos en los 38 municipios en el estado, y ya estaremos haciendo lo conducente en el Comité Ejecutivo Estatal”, advirtió Gerardo Abraham Aguado.

No obstante, recordó que cada elección es distinta, efectivamente el porcentaje de Acción Nacional el año anterior donde acompañaban una candidatura a gobernador.

“Y que además hicimos una gran coalición, sabíamos pues, que por dicha candidatura en donde encabezaba Manolo Jiménez que es un candidato del PRI, sabíamos que mediante el efecto popote podíamos disminuir en porcentaje de votos, eso es normal, eso no sólo pasa aquí, a pasado en Querétaro donde gobierna el PAN donde va aliado con el PRI, o en Guanajuato, es un efecto natural y yo estoy seguro que el pan no es ese partido del 6% si no es el partido que a pesar de que podemos disminuir en cantidad de porcentajes, un partido que estuvo dispuesto a trabajar y a sumarse a la causa por Coahuila”, subrayó.

Precisó que la alianza hoy va en presidencia de la república, senado de la república y en diputados federales, no se concretó en la alianza a nivel local en las alcaldías, por lo que comenzarán a trabajar en una narrativa y análisis, y estudiar cómo van a comunicar para que el electorado no se confunda.