Por falta de aire acondicionado, personal de clínica 71 del IMSS bloquea bulevar Revolución

“¡Queremos aire!, ¡Queremos aire!”. Personal de salud y familiares de pacientes de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Torreón bloqueó un tramo del bulevar Revolución, en ambos carriles, para protestar por fallas en el sistema de aire acondicionado.

Señalan que esta problemática, además de que genera incomodidad para la base trabajadora, propicia la proliferación de agentes biológicos y nocivos para la salud.

Los inconformes llevaron pancartas que decían “Si no nos escuchan entonces que nos vean, queremos aire en todas las instalaciones” y “UMAE 71 Hospital de tercer nivel sin condiciones óptimas para sus trabajadores. Estamos trabajando a altas temperaturas”.

En el lugar se generó un caos vehicular y arribaron unidades de Tránsito y Vialidad así como elementos de la Policía Municipal para resguardar el orden.

(ANGÉLICA SANDOVAL)

El bloqueo inició minuto después de las 15:00 horas y tuvo una duración de alrededor de 45 minutos.

Javier Segura, delegado sindical de la Sección XII, informó que tanto la Clínica No. 71 como el Hospital General de Zona No. 16 dependen de una central de servicios que les nutre de agua fría. Indicó que tienen cinco aparatos y que no está funcionando ninguno, lo que se ha agudizado con las altas temperaturas.

(FERNANDO COMPEÁN)

Mencionó que las autoridades del Seguro Social les comentaron que harían adquisiciones de nuevos aparatos pero que siguen a la espera. Añadió que los directivos de la UMAE han hecho las gestiones pertinentes y que incluso, han ayudado a la base trabajadora con aires industriales pero no son suficientes.

Comentó que en el Hospital de Especialidades hay alrededor de 1,800 trabajadores sanitarios en todos los turnos.