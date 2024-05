Por fallas en el aire acondicionado pacientes 'se cocinan' en el Hospital ISSSTE

Por fallas en el sistema de aire acondicionado, "los pacientes se están cocinando" en el primer piso del Hospital General "Dr. Francisco Galindo Chávez" del ISSSTE de Torreón, en las áreas de Medicina Interna y Cirugía hombres.

No nada más se quejó la derechohabiencia de esta problemática, sino también la Jefatura de los Servicios de Enfermería. Mediante el oficio HGT/JSE/90/2024 se solicitó a la Subdirección Administrativa a cargo de Elizabeth De la Torre Huerta, que a través del departamento de Conservación y Mantenimiento, se dé solución a la problemática.

Señalan que lo anterior, genera incomodidad tanto para los pacientes como para el personal, además de que las altas temperaturas que se han registrado en la entidad, favorecen la proliferación de agentes biológicos y nocivos para la salud.

"Cabe mencionar que se han registrado temperaturas de hasta 42 grados centígrados, creando así un ambiente un poco favorable para la pronta recuperación de nuestra derechohabiencia y hábito laboral para los trabajadores".

El oficio tiene fecha del 28 de mayo de 2024 y está firmado por la doctora Lizeth Fabiola Ramírez Martínez, jefa de los Servicios de Enfermería. Tres días antes y por el mismo problema, se giró otro documento con atención a la directora de la clínica, Margarita Martínez Moreno. Le pidieron su intervención para la reparación del aire acondicionado de dichas áreas, pues en esa ocasión tenían una capacidad ocupacional del 100 %, que se traduce en 26 pacientes.

"Al tratarse de enfermedades e infecciones, hay que contenerlas y evitar que se propaguen a los visitantes y personal sano. La ventilación e intercambio de aire, es de vital importancia ya que esto puede agravar la condiciones de los pacientes o retrasar su recuperación.

Mantener una temperatura confortable, permite un entorno seguro y agradable tanto para el paciente, como el personal que labora en este servicio". Ese oficio está firmado por Artemisa Moreno Fraire y Nancy Alejandra Cruz Ávila, subjefe de hospital y jefa de servicio, respectivamente. Adjuntaron firmas de acuerdo de pacientes y familiares.

"Ahorita los pacientes se están 'cocinando' en el primer piso, la mitad del aire funciona y la otra mitad no, y no nada más es la parte de encamados, a la vuelta hay otras habitaciones y están igual y en el mismo piso está lavandería y ahí pues siempre ha sido súper caliente, prenden las secadores e imagínese. Los de Urgencias también se estaban quejando porque no funciona el aire", señalaron algunos trabajadores que prefirieron el anonimato.

ELEVADOR NO FUNCIONA

Además de las deficiencias en la climatización, otro problema es que desde hace un mes y medio sólo funciona uno de los dos elevadores con los que cuenta la clínica. El que está descompuesto es el principal, por lo que en el ascensor que sí está funcional "suben los trabajadores, los derechohabientes, la gente que viene de cirugía, los que fallecen, la ropa contaminada, la comida y todo eso.

Ni siquiera lo sanitizan para que no sea un contaminadero para todos. Tenemos dos y el que estamos utilizando es el que está allá por Recursos Humanos, por el comedor". El Siglo de Torreón pudo obtener imágenes del elevador que tiene una leyenda de "Fuera de Servicio".

Brevemente, la directora del Hospital, Margarita Martínez Moreno, informó que el área de Conservación y Mantenimiento ya está atendiendo el asunto del sistema de aire acondicionado en el primero piso y que por lo pronto, se está permitiendo el ingreso de ventiladores.

Comentó que hay un elevador que funciona al 100 por ciento y que se están haciendo algunas adecuaciones para el ascenso y descenso mientras que el que está descompuesto ya está reportado. Indicó que la ropa hospitalaria "pasa a primer piso sin problema por los pisos".

