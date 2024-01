Por esta razón no hay 'reboot' de la serie Lizzie McGuire

Cuando la ex actriz de Disney, Hilary Duff, anunció en sus redes sociales la cancelación del tan esperado reboot de la serie juvenil Lizzie McGuire, que ella protagonizó durante 13 años, no se proporcionaron muchos detalles al respecto. A finales de 2020, Hilary compartió unas palabras emotivas con sus seguidores: "Sé que los esfuerzos y las negociaciones han estado presentes en todo momento para hacer un reboot que funcionase, pero, lamentablemente, y a pesar del gran esfuerzo hecho, eso no va a suceder".

El portavoz de Disney explicó más tarde que cualquier proyecto relacionado con Lizzie debía ser auténtico y honesto respecto a cómo sería el personaje en la actualidad. Hilary Duff, también cantante, expresó en una entrevista con Women’s Health que la serie estaba progresando bien y que su participación estaba confirmada. Sin embargo, consideraba que la personalidad adulta de Lizzie debía adecuarse al guion. "Tenía que tener 30 años haciendo cosas de 30 años. Ella no necesitaba estar fumando y teniendo aventuras de una noche todo el tiempo, pero tenía que ser auténtica. Creo que se asustaron", comentó en ese momento.

Dos años después de estas declaraciones, el guionista Jonathan Hurwitz, a cargo del reinicio del proyecto cancelado, se sinceró y detalló las escenas que no estaban cerca de ser una historia para niños. En un video de TikTok, reveló que los dos primeros capítulos fueron filmados. En el primero, Lizzie vive en la ciudad de Nueva York como diseñadora de interiores, pero descubre que su novio la está engañando con su mejor amiga, lo que la lleva a regresar a su hogar en California. Al ser cuestionado sobre si el personaje terminaría con su mejor amigo Gordo, Hurwitz mencionó que en el segundo episodio, Lizzie se entera de que Gordo está a punto de tener un hijo y está felizmente comprometido. Al final, recibe un mensaje de su amor platónico de infancia, Ethan Craft.

En cuanto al tercer episodio, este estaría relacionado con la cancelación, ya que Hurwitz cree que fue la causa del malestar de Disney. "El episodio 3 no fue filmado, pero había un guión. Lizzie se despierta en la cama de Ethan, con su camiseta de waterpolo. Aparece Lizzie animada y tiene esta pequeña lista de verificación, como una lista de tareas pendientes, y Ethan está en la lista y ella la marca", detalla. Hurwitz continúa, sugiriendo que ese momento fue probablemente uno de los motivos por los cuales Disney se sintió incómodo con el proyecto.