Por esta razón, Elizabeth Gutiérrez se podría quedar sin nada tras separarse de William Levy

En medio de su polémica separación con William Levy, se ha dado a conocer que Elizabeth Gutiérrez podría quedarse sin nada.

Fue hace un par de semanas cuando se dio a conocer la separación entre Elizabeth Gutiérrez, en medio de diversos rumores que aseguraban que el cubano le había sido infiel a la actriz, con quien llevaba más de 20 años relación.

Ahora, el programa Ventaneando ha dado a conocer que Elizabeth podría quedarse sin propiedades debido a que nunca contrajo matrimonio con Levy, por lo que, si él se queda con la manutención de sus hijos, sería ella quien le daría dinero al actor.

"Elizabeth y William no están legalmente casados, si tienen una propiedad en común, y Elizabeth aparece en el título de la propiedad, y que ambos son dueños, pero al no estar casados, esa no es una división equitativa", comenzó a explicar Sandra Hoyos, especialista de derecho familiar.

“La Florida no reconoce la convivencia o el concubinato, como se le dice en muchos países. Este término no existe en la Florida, o estás casado o no lo estás. Al no estar casado no tienes derechos de pensión, no tienes derecho a distribución equitativa por partes iguales”.

Y aunque Elizabeth sí podría recibir pensión alimenticia si se queda con sus hijos, que son aún menores de edad, si William se queda con ellos, será ella quien le de dinero al cubano.

"Hipotéticamente, si William se queda con la custodia de sus hijos, Elizabeth no tiene derecho a pedir pensión alimenticia, es más, técnicamente bajo la ley, ella tendría que pasarle pensión alimenticia", sostuvo.