Por esta razón arrestaron a Justin Timberlake

La estrella del pop Justin Timberlake fue acusado el martes por la mañana de conducir ebrio en un pueblo de los Hamptons de Nueva York, después de que la policía dijo que se pasó una señal de alto y se salió de su carril en el lujoso centro veraniego a la orilla del mar.

El exintergante de NSYNC convertido en estrella solista y actor, conducía un BMW 2025 en Sag Harbor alrededor de las 12:30 a.m. cuando un oficial lo detuvo y determinó que estaba intoxicado, según un documento judicial.

“Sus ojos estaban inyectados en sangre y vidriosos, un fuerte olor a bebida alcohólica emanaba de su aliento, no podía centrar su atención, tenía un habla más lenta, estaba inestable al caminar y tuvo un desempeño deficiente en todas las pruebas de sobriedad de campo estandarizadas”, dicen los documentos judiciales.

Timberlake, de 43 años, le dijo al oficial que había tomado un martini y que estaba siguiendo a algunos amigos a casa, según los documentos. Después de ser arrestado y llevado a una estación de policía en las cercanías de East Hampton, se negó a someterse a una prueba de alcoholemia, según los documentos judiciales, que enumeran su ocupación como “profesional” y dicen que es “trabajador por cuenta propia”.

El ganador de 10 Grammy fue liberado sin derecho a fianza el martes por la mañana después de ser procesado en Sag Harbor. Fue acusado de un delito menor por conducir en estado de ebriedad, y su próxima cita en la corte está programada para el 26 de julio, dijo la oficina del fiscal de distrito del condado de Suffolk.

El abogado y los representantes de Timberlake no respondieron de momento a las solicitudes de comentarios de The Associated Press.

En su juventud, Timberlake fue uno de los Disney Mouseketeers, y una de sus compañeras de elenco era su futura novia Britney Spears. Saltó a la fama como miembro de la popular banda de chicos NSYNC y empezó una carrera como solista en 2002.

Timberlake fue una de las figuras más influyentes del pop a principios de la década de 2000. Actualmente, está casado con la actriz Jessica Biel con quien tiene a sus hijos Silas y Phineas.

Entre sus éxitos galardonados con el Grammy destacan “Cry Me A River”, “SexyBack”, “What Goes Around... Vuelve” y “Can’t Stop the Feeling!”. Ha actuado en espectáculos de medio tiempo del Super Bowl varias veces, incluido el de 2004 donde un “desperfecto de vestuario” reveló un pecho desnudo de Janet Jackson.

El episodio llevó a la exclusión de Jackson de la transmisión de los Grammy una semana después. Jackson dijo en un documental de 2022 que lo sucedido fue un accidente y que ella y Timberlake seguían siendo buenos amigos.

Timberlake también ha construido su carrera como actor, cosechando elogios por películas como “The Social Network” (“La red social”) y “Friends With Benefits” (“Amigos con beneficios”). Ha sido galardonado con cuatro premios Emmy.

El año pasado, Timberlake llegó a los titulares cuando Spears publicó su autobiografía, “The Woman in Me”. En varios capítulos abordaba su relación, incluyendo detalles muy personales como un embarazo, un aborto y la dolorosa separación. En marzo, Timberlake lanzó su primer álbum en seis años, el nostálgico “Everything I Thought It Was”, donde regresa a su sonido future funk.

Timberlake tiene dos shows programados en Chicago para el viernes y el sábado, y luego en el Madison Square Garden de Nueva York el martes y miércoles de la próxima semana.

Sag Harbor, una antigua aldea ballenera mencionada en la novela clásica de Herman Melville “Moby Dick”, se encuentra en medio de los Hamptons, a unos 160 kilómetros (100 millas) al este de la ciudad de Nueva York. Los Hamptons han sido durante mucho tiempo un lugar frecuentado por ricos y famosos, y varias estrellas y otras personas prominentes han tenido roces con la ley allí.

Ubicado en una bahía, Sag Harbor cultivó durante años una reputación más realista y “anti-Hampton” que sus vecinos, un lugar donde la gente se reunía no en un club de campo, sino en un bar llamado Corner Bar. Todavía hay una tienda de cinco centavos, y un pilar de la escena social es el pintoresco y acogedor American Hotel de mediados del siglo XIX.

El pueblo ha tenido durante mucho tiempo su cuota de propietarios y residentes prominentes, incluido el cantante y compositor Billy Joel, el ex presentador de CNN Don Lemon, el novelista ganador del Premio Nobel John Steinbeck, la escritora feminista Betty Friedan y los ganadores del Premio Pulitzer Colson Whitehead y Lanford Wilson. La novela de Whitehead “Sag Harbor” está ambientada allí, particularmente en un enclave frente a la playa donde generaciones de familias negras han pasado los veranos.

En las últimas décadas, Sag Harbor se ha convertido cada vez más en un destino para celebridades e incluso cruceros. Los restaurantes tipo Manhattan y las boutiques caras se han multiplicado. Las casas alcanzan un precio de siete u ocho cifras, y la naturaleza cambiante del pueblo ha provocado quejas de algunos residentes de toda la vida sobre el tráfico, las multitudes y el cambio en el ambiente.