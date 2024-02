El tiempo pasa volando, seguramente esa frase se vendrá a la mente de muchas personas que al voltear al pasado se darán cuenta de que eran infantes cuando veían He-Man y los Amos del Universo y en la actualidad, la serie animada original ha llegado a 40 años.

Fue el 30 de septiembre de 1983 cuando la caricatura, basada en una línea de juguetes de Mattel, debutó en la televisión de Estados Unidos con un éxito impresionante, generando algarabía entre los niños de esa década.

En México se emitió por canal 5 de Televisa a partir del 16 de julio de 1985 a 1986 y luego los capítulos tuvieron repeticiones variadas.

En estos días, Netlix estrenó una nueva temporada del remake de He-Man, bajo el nombre de Amos del Universo: Revolución que da seguimiento a Revelación, serie presentada en julio de 2021.

"El hombre más poderoso del universo", que el próximo septiembre cumplirá 41 años, una vez más se encuentra de moda, al igual que "Skeletor", "Teela", "Orko" y demás personajes de este universo.

Pero, estos 40 años son de la primera serie animada, así que hay que recordarla como se merece.

De lunes a viernes, por la tarde, el Príncipe "Adam" alzaba su espada y decía: "Por el poder de Grayscull... ¡Ya tengo el poder!", para transformarse en el poderoso "He-Man", quien junto a los Amos del Universo defendían al Castillo Grayscull del villano "Skeletor" .

Este malvado azul siempre busca conocer los secretos del mágico lugar. En el castillo ubicado en la tierra Eternia habita "Sorceress", hechicera de gran poder, encargada de cuidarlo.

En todo momento, alerta a "He-Man" cuando el castillo se encuentra en peligro.

"El hombre más poderoso del universo" no estás solo en su lucha, cuenta con el apoyo de sus amigos como "Teela", "Orko", "Battle Cat", "Ramman", "Stratos", "Zodak" y "Buzz Off", entre otros.

En contraste, los secuaces de "El huesudo" son "Evilyn", "Merman", "Trap Jaw" y "Beast Man", por citar algunos.

Debido a la trascendencia de la caricatura a nivel mundial y de la línea de juguetes, se estrenó en 1987 una película "live action" protagonizada por Dolph Lundgren, Frank Langella, Jon Cypher, Chelsea Field, Billy Barty y Courteney Cox.

En la Comarca Lagunera estuvo en los desaparecidos cines 2001 (Hidalgo e Ildefonso Fuentes) y Torreón (Ocampo y Galeana).

El largometraje fue un fracaso en críticas, recepción de los fans y en taquilla. Costó 22 millones de dólares y únicamente recaudó 17 mdd.

En 1990, una nueva caricatura de "He-Man" llegó. Se encontraba ambientada en el futuro, en el planeta Primus. Se hizo una sola temporada.

No fue sino hasta 2002, que otra serie animada de "He-Man" vio la luz.

La desarrolló Michael Halperin, el creador de la serie original de 1983 y sirvió como una actualización a los capítulos ochenteros.

Un total de 39 capítulos, divididos en dos temporadas, fueron dados a conocer. Durante la trama, los fans conocieron los orígenes de varios personajes y se agregaron unos nuevos.

Julio de 2021 vio renacer a "He-Man", esta vez de la mano de Netflix y como recién se dijo al inicio acaba de llegar a la plataforma una segunda entrega de tal proyecto.

Más de la caricatura

Sigue trascendiendo:

Debido al éxito que consiguió "He-Man" entre el público femenino, en 1985 se dio a conocer la serie animada de "Shera", la hermana gemela del personaje.

Para introducirla, al mundo de los Amos del Universo, se presentó la película El misterio de la espada y es ahí donde "Adam" se da cuenta de que tiene una hermana.

He-Man and the Masters of the Universe es considerada la serie animada más exitosa jamás realizada por Filmation.

En 2009, IGN clasificó a la serie en el lugar 58 como la mayor serie de animación de todos los tiempos en su Top 100.

La música de la serie fue compuesta por Shuki Levy y Haim Saban. Para la versión hispanoamericana, escribió la letra para la música original de Levi y Saban el músico chileno Juan Guillermo "Memo" Aguirre, quien también la interpreta. El tema cantado solo existe en la versión latina.