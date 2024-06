Por día suman más de 15 reportes de vandalismo en alumbrado público en San Pedro

Diariamente, el Departamento de Alumbrado Público de San Pedro recibe de al menos 15 reportes por fallas en las luminarias y en la mayoría el problema es porque son objeto de vandalismo, puesto que les extraen el cableado para venderlo al “kilo”.

Lo anterior lo dio a conocer el director del citado departamento, Jorge Lorenzo Dorantes, quien manifestó que los daños a la infraestructura municipal, es producto del grave problema que hay de drogadicción, ya que “los chavos” en su desesperación para obtener dinero roban los materiales o en ocasiones provocan el desperfecto y aprovechar la oscuridad para generar las riñas, “la oscuridad es la mejor aliada para la delincuencia”.

“Claro que nos pega mucho el vandalismo. Te pongo el ejemplo de Valparaíso en donde los mismos chavos provocan los apagones, los cortos para poderse pelear a gusto, agarrarse a pedradas y estamos hablando que el mismo problema se presenta en las colonias, Barrio Monterrey, Infonavit, Barrio de Saltillo, en muchas colonias”.

Dijo que aunque se han cambiado de materiales para que no sea atractivo para los que incurren en el vandalimos, se siguen presentando, incluso se opta por colocar medidas, para complicar un poco el que sustraigan en cable, pero reiteró que ni eso los ha detenido, pese a que podrían sufrir una descarga o y caer, al subirte a la parte alta de la lámpara.

“Desgraciadamente, la persona que se encuentra totalmente drogada no mide el peligro, no se encuentra en sus cinco sentidos y ellos piensan que el cable que van a arrancar se los van a comprar caro y eso no es cierto”.