Por agotarse, el plazo para que acudan a recoger la credencial del INE

Las personas que tramitaron su credencial para votar, antes del 8 de febrero, tienen hasta el 14 de marzo para recogerla, por lo que autoridades electorales llaman a que no dejen de acudir por su documento.

El vocal ejecutivo de la Junta Distrital 02 del INE, con cabecera en San Pedro, Carlos García destacó que, la primera semana de febrero se concluyó con el proceso de reposición de credenciales y actualización del padrón, por lo que repitió que las personas que aún no han acudido por su credencial tienen solo una semana para acudir.

Agregó que aquellas personas que no acudan podrán recoger su credencial después de la elección, es decir alrededor de dos meses y medio después y, por lo tanto, en ese lapso no contarán con el medio de identificación más solicitado, pero lo más importante no podrán participar en la elección considerada como “la de mayor historia del país”.

El funcionario del Instituto Nacional Electoral (INE), explicó que las credenciales se resguardan y a partir del día 15 marzo, cuando vuelvan a abrirse los módulos, después del 2 de junio, se pondrán a disposición de los ciudadanos.

“Durante más de dos meses no tendrán su documento para identificarse, pero sobre todo se quedarán sin poder votar en la elección más grande de la historia, porque la particularidad que tiene esta elección, es la renovación del poder ejecutivo y parte de la historia es que según las tendencias que están ahorita es que una mujer será quien gobierne el país y la tendencia que se tiene que también podría ser la de mayor participación ciudadana”.