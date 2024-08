Poncho de Nigris y Raúl Araiza se unen a los famosos en contra de Adrián Marcelo

En la reciente controversia en La Casa de los Famosos México 2024, Poncho de Nigris y Raúl Araiza se han unido a la creciente lista de celebridades que critican a Adrián Marcelo.

La disputa comenzó el domingo 25 de agosto, cuando Arath de la Torre, afectado por un emotivo mensaje de sus hijos, estuvo a punto de abandonar el reality show tras recibir duros ataques de Marcelo. A pesar de la situación, Arath decidió quedarse gracias al apoyo del Team Mar.

Poncho de Nigris, ex participante del programa, expresó su rechazo hacia Marcelo a través de su cuenta en X (anteriormente Twitter). En dos videos, Poncho manifestó su descontento con Marcelo, calificándolo de hipócrita y afirmando que no quiere tener nada que ver con él ni con sus seguidores.

“Adrián Marcelo nunca fue mi amigo; siempre me criticó. Prefiero el público familiar, que es el mejor”, afirmó De Nigris.

Por su parte, Raúl Araiza también defendió a Arath de la Torre en una rueda de prensa, criticando a Adrián Marcelo por su actitud. “Me molesta ver cómo maltratan a Arath.

Ha manejado la situación con mucha dignidad y ha seguido el consejo de no engancharse”, comentó Araiza.

También destacó que, aunque Marcelo es un villano efectivo en el reality, su papel es crucial para el espectáculo. “Es un gran villano; su personaje es necesario para la trama”, añadió Araiza.

Raúl también recordó su propia experiencia en Big Brother hace años, cuando vivió una frustración similar. “En su momento, me molesté mucho cuando no pude ver a mis hijas en el Día del Padre. Me sentí tan frustrado que incluso insulté a la producción”, confesó Araiza.

El conflicto entre Adrián Marcelo y Arath de la Torre continúa generando reacciones y apoyos dentro y fuera del programa, con Poncho de Nigris y Raúl Araiza sumándose a la defensa de Arath.