'Polis y Ratas': Juego que detonó caos en primaria Año de Juárez de Torreón

Majo es la pequeña de 9 años de edad a la que sus compañeros de cuarto grado de la primaria “Año de Juárez” de Torreón le apuntaron en el estómago con una pistola, para después disparar al piso, pegando la bala en el pizarrón.

Majo se desvaneció y cayó al piso, pues nunca imaginó que el arma era real y tras el incidente permaneció en la escuela, ya que los maestros que atendieron la emergencia y activaron el protocolo de seguridad olvidaron informar a las autoridades municipales la crisis por la que pasó la niña.

“La maestra nos dejó un ratito solos, antes de salir al recreo, y en el salón Tadeo sacó una pistola para vendérsela a Eitan para jugar -con esa Eitan me apuntó aquí en el estómago- salimos al recreo y andaban todos los niños jugando a “Polis y Ratas” muchos niños; yo regresé al salón con una amiga para dejar mi chamarra en mi lugar, olía muy feo el salón y dije que podía ser una lonchera, fue cuando Tadeo sacó la pistola, dijo 'mira mi pistola es de verdad' y la agarró Eitan y él disparó apuntando al piso y la bala dio en la pizarrón; me dio mucho medio, vi todo blanco y me caí al piso, estaba muy asustada porque esa era la pistola con la que Eitan me había apuntado en el estómago” comentó la menor afectada.

Tras lo vivido y según la información proporcionada por las mismas autoridades, el personal encargado del plantel fue hasta el aula donde resguardaron a los niños involucrados en el acto y aseguraron el arma, sin embargo Majo no recibió ninguna atención, permaneció en la institución hasta la hora de salida y regresó a casa en el transporte escolar, siendo al llegar a casa que dijo a su madre lo que había pasado.

“Cuando mi hija me contó lo que vivió me fui con ella a la escuela, la directora me ofreció una disculpa y hoy que vengo me dice que ella no sabía lo que le pasó a mi hija, ¿Cómo es posible?; yo ayer mismo en la tarde fui a la Fiscalía y puse la denuncia en contra de los padres de los dos niños por el delito de amenazas, apenas ahorita me están ofreciendo ayuda psicológica para la niña” dijo Alejandra Olivares, madre de la menor afectada.

La madre de familia dijo que ella no tiene ningún problema con la escuela, que su hija está bien, pero si tiene un problema con el actuar de la directora ya que considera que tenía la obligación de avisar a todos los padres de familia sobre la emergencia y no lo hizo .

Majo continuará asistiendo a sus clases y en breve asistirá a su primera terapia psicológica.

De momento, las clases en la escuela primaria fueron suspendidas por el arribo de los elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Delegación Launa I, de la Fiscalía General del Estado para realizar algunas entrevistas y reunir evidencia que será anexada a la carpeta de investigación abierta por parte del agente del Ministerio Público.