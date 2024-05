Policía accionó arma en universidad

Un agente de policía que participó en el desalojo de manifestantes de un edificio administrativo de la Universidad de Columbia esta semana disparó su arma dentro del recinto, confirmó el jueves un portavoz de la oficina del fiscal de distrito Alvin Bragg.

Nadie resultó herido, según el portavoz Doug Cohen, quien añadió que había otros agentes pero ningún estudiante en las inmediaciones. Señaló que la oficina de Bragg está revisando los hechos.

No dio más detalles sobre el incidente, el cual fue reportado en primera instancia por el medio noticioso The City.

El Departamento de Policía de Nueva York no respondió de momento a una solicitud de comentarios que le hizo The Associated Press.

El incidente se produjo cuando agentes de policía irrumpieron en el Hamilton Hall el martes por la noche, donde manifestantes propalestinos llevaban atrincherados más de 20 horas. En un video fue posible ver a agentes con cinchos y escudos antidisturbios entrando por una ventana del segundo piso. La policía había dicho que los manifestantes no habían opuesto resistencia.

Más de 100 manifestantes fueron detenidos durante la redada. Son parte de más de 2,000 personas que han sido arrestadas durante manifestaciones propalestinas en diversas universidades de Estados Unidos en semanas recientes, según un recuento de la AP actualizado el jueves.

Manifestantes de Columbia habían tomado el Hamilton Hall horas antes el martes, después de haber iniciado sus protestas con una acampada el 17 de abril. Ese campamento fue uno de las primeros en ser colocado en campus universitarios.

A pesar de que al día siguiente hubo más de 100 arrestos y las tiendas de campaña fueron retiradas, los manifestantes hicieron caso omiso de las amenazas de que serían suspendidos y volvieron a establecer el campamento. Luego intensificaron su protesta al ocupar el Hamilton Hall, un edificio administrativo que también fue tomado en 1968 por alumnos que protestaban contra el racismo y la guerra en Vietnam.

Ha habido manifestaciones y arrestos en casi cada rincón del país. En las últimas 24 horas, la Universidad de California, campus Los Ángeles (UCLA, por sus siglas en inglés), ha sido el foco de atención: el jueves en la madrugada hubo escenas caóticas cuando policías antimotines arremetieron contra una multitud de manifestantes.

Cientos de inconformes en la UCLA rechazaron las órdenes de que se retiraran, y algunos formaron cadenas humanas mientras la policía lanzaba granadas aturdidoras para dispersarlos.

Al menos 200 personas fueron arrestadas, dijo el sargento Alejandro Rubio de la Patrulla de Caminos de California, citando datos del Departamento de Policía del condado Los Ángeles.

Otras 300 personas se retiraron voluntariamente durante el enfrentamiento de horas, algunas de ellas colocándose las manos sobre la cabeza en la acampada en una señal de rendición pacífica, según la universidad. Otras echaron a correr mientras policías con porras se lanzaban sobre la multitud de más de 1.000 personas.

Más tarde el jueves por la mañana, trabajadores retiraron barricadas y desmantelaron el campamento de los manifestantes. Bulldozers levantaron bolsas de basura y tiendas de campaña. El edificio Royce Hall estaba cubierto de grafiti.

Los manifestantes de diversas universidades de todo Estados Unidos exhortan a sus escuelas a dejar de hacer negocios con Israel o con compañías que según dicen respaldan la guerra en Gaza, en un movimiento estudiantil como ningún otro en este siglo.

Las manifestaciones comenzaron en la Universidad de Columbia el 17 de abril. Los estudiantes piden el fin de la guerra entre Israel y Hamás, en la que han muerto más de 34.000 palestinos en la Franja de Gaza, de acuerdo con el Ministerio de Salud del territorio palestino. Israel lanzó su ofensiva en Gaza después de que combatientes de Hamás mataron a unas 1,200 personas y tomaron unos 250 rehenes en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.