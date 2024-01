Polémicos videos de Kimberly 'La más preciosa' peleando con Oscar Barajas; ¿se acabó el amor?

Fue hace poco menos de un mes que Kimberly "La Más Preciosa" del clan de Las Perdidas contrajo matrimonio con Oscar Barajas, sin embargo, aunque todo parecía miel sobre hojuelas, recientemente la estrella de redes sociales ha estado en boca de todos tras protagonizar peleas con su esposo, a menos de un mes de haberse casado.

En un video reciente durante las fiestas de Navidad, Kimberly realizó una transmisión en YouTube mientras manejaba, en donde relató que Óscar se encontraba conviviendo con su familia, mientras que ella se dirigía a Silao, Guanajuato.

La amiga de Wendy Guevara recibe una llamada de su esposo, quien molesto le pide que se regrese de inmediato.

"¿Qué pasó amor?, vengo en un en vivo", se escucha decir a Kimberly. Ante lo que molesto Óscar le responde: "No, cuál pinche en vivo, donde chingados andas. Te me vienes y te me regresas", le dice Óscar, ante lo que Kimberly reacciona con risas.

Por otro lado, en otro video Kimberly le reclama a Óscar porque le borró el número de uno de sus amigos, ante lo que su esposo señala que ella no debe tener los contactos de sus amigos.

"¿Para qué quieres el número de mis amigos?", señala, ante lo que él le señala que él tampoco tiene el número de Wendy Guevara.

En otro clip, también aparecen discutiendo supuestamente porque Kimberly no dejó que Óscar le compre un pantalón a su hija.

"Ya te dije, igual si no estás a gusto", señala Kim. "Pues dime, sino para que agarres tus cosas", agregó.

En el en vivo Kimberly aclara: "Óscar de todo se enoja hermanas, pero es como les digo, no le voy a hacer caso. Ahorita mejor lo que hago voy y me pongo borracha".