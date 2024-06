Playlist perfecta para celebrar el Pride LGBTIQ+ con los himnos del 2024 de las nuevas divas pop

Junio es conocido como el Pride Month, o en español como el Mes del Orgullo LGBTIQ+, una celebración que se llevará a cabo durante todo el mes, con la cual se pretende visibilizar y reforzar a los movimientos y exigir derechos de la comunidad LGBTIQ+.

La región Laguna no se quedará atrás con estas celebraciones, pues el 22 de junio se llevará a cabo el Pride 2024 en Torreón, mientras que Gómez Palacio y Lerdo harán lo propio con su segunda marcha este 29 de junio, mientras que en Matamoros se llevará a cabo el domingo 23 de junio.

El Mes del Orgullo es por igual una lucha y una celebración, por lo que habrán diferentes actividades en toda la regíón, principalmente aquellas celebradas en centros nocturnos, en donde la presencia de transformistas y drag queens es una de las mayores atracciones, sin embargo, también hacer tu propia fiesta.

Si bien existen temas que ya son emblemáticos dentro de la comunidad LGBTIQ+, principalmente aquellas canciones cantadas por divas del pop, tales como Gloria Trevia con Todos me miran, Thalía con Arrasando, Cher con Believe o Madonna con Vogue; es momento de actualizar la playlist con los temas que han sido recién estrenados este año por las figuras principales del pop en la actualidad.

Yes, and- Ariana Grande

Illusion- Dua Lipa

VTR3- Danna Paola con Steve Aoki

Von dutch- Charli XCX

Rush- Troye Sivan

Nasty- Tinashe

360- Charli XCX

Doctor (Work it Out)- Miley Cyrus

Espresso- Sabrina Carpenter

Chase It (Mmm Da Da Da)- Bebe Rexha

My Oh My- Ava Max

Make You Mine- Madison Beer

Exes- Tate McRae

I LUV IT- Camila Cabello