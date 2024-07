Plataforma ayuda a maestros a llevar registro de alumnos de educación básica

Un 15 % de las escuelas públicas de educación básica de Durango han implementado la plataforma de gestión escolar CURA (Clave Única de Registro Académico) que ayuda a docentes y personal administrativo a llevar un registro detallado de los alumnos de educación básica en tiempo real así como información relevante relacionada con su proceso educativo.

La aplicación móvil permite a padres, madres de familia y tutores conocer si los niños, niñas y adolescentes faltaron a clases, si tuvieron algún reporte de suspensión de clases o bien, enterarse de sus calificaciones.

Por ejemplo, si un alumno no se encuentra en el salón de clase, CURA envía una alerta en tiempo real al padre o tutor, además, ayuda a autoridades escolares a coordinar sus esfuerzos para mejorar la educación dentro de sus instalaciones. CURA cuenta con la herramienta

“Escu-do” que prioriza la seguridad de los estudiantes; en caso de algún incidente, se puede establecer comunicación directa con el Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5) en donde se dará respuesta para la asistencia rápida y puntual de parte de los cuerpos de Seguridad Pública del estado.

“Traemos un 15 por ciento de escuelas que la están usando porque ya fueron capacitadas, porque ya hay seguimiento, son las escuelas más grandes. De esas escuelas, traemos un muy buen porcentaje de uso, hablaré de un 80 por ciento de papás que dicen ‘sí, si me sirve, sí funciona, las alarmas son útiles’, Aunque no estén todos los días usándola, al momento que les llega una alarma sí es para ellos información valiosa…está siendo bien recibida la aplicación”, dijo.

Blanca Emilia Reyes Ibarra, directora de Educación Básica “B” en la Secretaría de Educación del estado. La funcionaria informó que en Durango hay 2,500 escuelas de nivel básico pero que son alrededor de 1,300 las candidatas a utilizar dicha plataforma pues hay algunas que se encuentran ubicadas en comunidades donde no hay conectividad a internet, además de que las licencias son limitadas.

“No todas las comunidades tienen la posibilidad y también es limitada la licencia, no vamos a llegar a todas, tampoco es la meta porque no todas la necesitan, CURA no nos funciona en la región indígena o en las multigrado. CURA nos funciona en las escuelas grandes”, apuntó.