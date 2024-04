Planean inaugurar nuevo ISSSTE en junio

El gobierno federal planea que el nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) de Torreón se inaugure el próximo sábado primero de junio de 2024, un día antes de la jornada electoral en la que se renovará la presidencia de la República y demás cargos de elección popular.

Alberto Galván Zurita, secretario general de la Sección XI del Sindicato de Trabajadores del ISSSTE de Coahuila, consideró que es poco probable que para esa fecha, la unidad de nueva creación esté funcionando en su totalidad, ya que se requieren algunos permisos sanitarios para el uso de fuentes de radiación para fines médicos o de diagnóstico.

"Quizás lo puedan inaugurar, venir y hacer su acto protocolario de inauguración pero yo veo difícil que el primero de junio estén funcionales algunas áreas y me refiero a esto porque para algunos permisos que tienen que tener, sobre todo en la parte de la bomba de cobalto que es la de radioterapia, ellos tendrían que tener la obra concluida para poder solicitar el permiso, entonces se les atrasa", explicó.

Además, indicó que una vez que se concluya la obra, se tendrán que hacer pruebas de la red hidráulica, de fibra óptica, eléctrica y para gases medicinales, entre otras.

"Yo creo que se va a atrasar unos dos meses más a partir de la fecha que ellos tienen programado, para que empiecen a funcionar algunas áreas, no creo que vayan a funcionar todos los servicios todavía, porque tampoco tenemos médicos especialistas para cubrir todas las áreas, todos los turnos, ahí tenemos una deficiencia de médicos especialistas", apuntó.

A finales de noviembre de 2023, el ISSSTE lanzó la convocatoria para reclutar a personas interesadas en ocupar puestos administrativos y de salud para el HRAE, que en ese entonces requeriría 1,296 plazas, en 56 categorías.

"Esa parte del reclutamiento es algo que hizo el Instituto, (la convocatoria) iba dirigida sobre todo a médicos especialistas, esa es la verdad, no lo hicieron exclusivo a médicos especialistas, pero sí iba dirigido a ellos, la verdad es que hay un registro extraoficial de 150 médicos especialistas (inscritos) cuando requerimos alrededor de 300, todavía sigue la invitación para que se acerquen al Instituto", expuso.

HACIENDA LIBERA PRESUPUESTO

A más de un año de que inició la obra, Galván Zurita comentó que fue apenas el pasado martes 23 de abril del año en curso, que la Secretaría de Hacienda autorizó la partida presupuestaria para más de 1,500 plazas de nueva creación; de ellas, son cerca de 1,350 plazas de base y el resto de confianza; ahora, tendrán que asignarles turno, horario y servicios, por lo que será "una labor titánica".

"Lo que sí le puedo dar la certeza, es que ya hay un presupuesto para la plantilla, que no existía, y que por esa razón, nosotros trabajamos en algunas subcomisiones de Planeación de Recursos Humanos, escalafón, bolsa de trabajo y esto lo quiero decir muy claro.

Los procesos son de un órgano colegiado, en el cual, son dos partes del Instituto y dos partes del Sindicato, entonces esa parte, cuando se toma la decisión de alguna nominación, es de un órgano colegiado. Entonces esas plazas de nueva creación para el hospital no se podían ofertar porque no existía un presupuesto, estaban en una planeación, en un papel, pero sin dinero, ¿pues qué ofertas?, nada".

Ahora que se autorizó el presupuesto, detalló que iniciarán con el proceso de movimientos escalafonarios, lo que significa que los trabajadores de base que reúnen el perfil para ocupar ciertas plazas de nueva creación con mayor sueldo en el HRAE, podrán participar.

HAY INTENCIONES DE CIERRE

Indicó que la administración federal, pretende hacer un cierre del Hospital General "Dr. Francisco Galindo Chávez", ubicado frente a la Alameda Zaragoza y que todo el personal migre al nuevo HRAE.

"A nosotros lo que nos compete es que vigilemos que ese trabajador que va a migrar al nuevo hospital, se vaya con su mismo puesto, su mismo servicio y su mismo horario, eso no se debe violentar. Existe la intención de cerrar el hospital de la Alameda pero no tenemos un oficio de cierre, no hay un documento oficial, por eso yo no puedo estar desinformando a la gente, yo sí tengo que darle certeza a los trabajadores", sostuvo.

En el Hospital General, hay aproximadamente 520 trabajadores de la salud sindicalizados y alrededor de 80 de confianza.

OBRA, AL 94.9% DE AVANCE

Ayer, la directora general del ISSSTE, Bertha Alcalde Luján, informó que la obra del nuevo HRAE registra un avance del 94.9 por ciento. En la conferencia matutina en Palacio Nacional, la institución dio a conocer que la inversión es de 3 mil 028 millones de pesos con 250 camas censables, aunque a inicios de este mes de abril, Nivel Central comentó a El Siglo de Torreón que la inversión se había ajustado a 3 mil 565 millones 797 mil 844 pesos.

La funcionaria informó que en la actualidad, se están construyendo seis nuevas unidades médicas en Baja California Sur, Coahuila, Tamaulipas, Jalisco, Guerrero y Chiapas, las cuales contarán con equipo de último generación y alta especialidad para brindar servicios de primer nivel a la derechohabiencia.

En estas unidades de nueva creación, la inversión es de 12 mil 568 millones de pesos y se contará con 940 camas adicionales para más de un millón de personas en tres Hospitales Regionales de Alta Especialidad, un Hospital General y dos Clínicas-Hospital.