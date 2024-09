Pierde Torreón 50 millones de pesos en participaciones federales

Los recortes en las participaciones federales han representado alrededor de 50 millones de pesos menos para Torreón, a lo que se suma la eliminación del subsidio en la gasolina, sin embargo, el Municipio se mantiene con finanzas sanas y podrá enfrentar los compromisos que vienen con recursos propios.

Óscar Luján Fernández, tesorero municipal en Torreón, señaló lo anterior, en relación a las afectaciones que les ha representado la eliminación del subsidio a la gasolina por parte de la Secretaría de Hacienda, además de los recortes en las participaciones federales, los cuáles han sido constantes a lo largo del presente año.

"Sí nos está pegando un poquito, si han llegado algunos recortes, pero estamos haciendo uso de los ingresos propios para poder cubrir eso", comentó el funcionario, y confió en que la transición de gobierno en la administración federal no implique modificaciones más serias y que se pueda cerrar bien el año 2024.

Mencionó que se han tenido varios ajustes que le han significado menos recursos a Torreón en participaciones desde el año pasado, de manera que han sido varios conceptos los que van sumando. No obstante, aseguró que las finanzas se mantienen sanas y se ha tenido buena recaudación, por lo que con los ingresos propios se ha logrado cubrir esto.

Rumbo al fin de año, el funcionario dijo que se preparan para el cierre del año fiscal como de la administración municipal, por lo que la Tesorería trabaja en el llenado de formatos para la entrega-recepción. Luján Fernández recordó que hay un comité ciudadano que estará atento de este proceso.

El tesorero dijo que están garantizadas las prestaciones de Ley de los empleados municipales, así como el pago de las obras que cierran en noviembre próximo, mismas que se cubrirán en tiempo y forma.

"Vamos bien en todo ese tipo de obras, con los recortes que nos ha hecho la Federación en las participaciones hemos tenido que hacer uso de recursos propios para cubrirlos, pero vamos bien", comentó.

El funcionario se refirió a los daños provocados por las lluvias y los programas emergentes que se pretende implementar, en cuanto a pavimentación y bacheo. Indicó que se tiene un fondo para contingencias de 10 millones de pesos, pero dada la situación en la ciudad en cuestión de las calles, se estima que no será suficiente, de ahí que se buscará hacer ajustes en aspectos que no sean considerados prioritarios, y que no afecten la operatividad de la administración, como gastos en combustible, papelería y algunos tipos de mantenimiento.