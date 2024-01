Pierde Coahuila a un gran talento

La actuación sufre una gran pérdida en este año que recién comenzó.

A la edad de 42 años, el actor coahuilense, Adan Canto, falleció ayer víctima de cáncer, dejando un gran vacío a su familia, fans, colegas y amigos.

Un comunicado enviado por Fox y Warner Bros., reveló el deceso del nacido en Acuña, Coahuila.

"Se nos ha roto el corazón al conocer el fallecimiento de Adan Canto. Un maravilloso actor y querido amigo... Es una pérdida insondable, y lloramos junto a su esposa Stephanie, sus hijos y sus seres queridos. Echaremos mucho de menos a Adán", puede leerse.

De acuerdo con varios medios ínternacionales, Canto, quien radicaba en Estados Unidos, tenía cáncer de apéndice, sin embargo, mantuvo su padecimiento a discreción.

Varios actores escribieron sus condolencias en las redes sociales, a las cuales Adan casi no recurría. La última que foto que subió es de junio de 2022, se le aprecia con su familia celebrando el Día del Padre.

Adan participó en series como Designated Survivor, The Following, The Cleaning Lady, y Narcos.

En cine, realizó varias películas. En X-Men: Días del futuro pasado encarnó al personaje de "Sunspot" y en Bruised encarnó a "Desi".

También logró montar una adaptación teatral del filme Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar.

Adan Canto comenzó su carrera artística en la música, pero la "necesidad" lo llevó a incursionar en la actuación.

"Necesitaba pagar la renta y se presentaron oportunidades pequeñas, al principio de comerciales y me abrió el panorama saber que era algo que realmente podía lograr y hacer. De ahí, el resto es historia", dijo a El Siglo de Torreón en una entrevista publicada el 2 de febrero de 2022 con motivo del estreno de la serie, The cleaning Lady.

Su primer papel en cine ocurrió en 2009, cuando participó en el thriller Sin memoria, dirigida por Sebastián Borensztein.

En otra charla, que dio a este diario por el estreno de la película de los Hombres X , Adan mencionó qué le encantaban los superhèroes.

"Siempre me ha agradado Batman, por ese misterio y esa pasión por la justicia que siempre lo rodean. Ojalá un día pueda encarnarlo", dijo sobre este anhelo qué ya no logró.

Adan Canto comentó en esa charla que vio la luz en mayo de 2014 que siempre llevaba presente a su tierra: Acuña, Coahuila.

"Jamás olvido mis días en Coahuila, en el rancho de mi abuelo donde siempre estaba", explicó el actor, quien agregó al respecto que lo que más le agrada de su estado es la calidad de sus habitantes.

"Los coahuilenses somos muy amables, muy cálidos", explicaba.