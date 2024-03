Piden reforzar vigilancia en temporada vacacional

La Dirección de Protección Civil y Bomberos recomendó a la población reforzar las medidas de seguridad en el hogar para evitar accidentes con los niños, quienes estarán de vacaciones escolares durante las dos próximas semanas y permanecerán más tiempo en casa.

El titular de la dependencia, Jorge Luis Juárez Llanas consideró que este receso los niños estarán más tiempo en casa, a diferencia de las vacaciones de verano cuando hay mayor posibilidad de que acudan a cursos, de ahí la importancia de extremar los cuidados.

Consideró que es común que los niños se queden con otro menor o un adulto mayor durante las vacaciones, por lo que es necesario eliminar cualquier situación de peligro.

Ante ello, se recomienda resguardar los medicamentos y dejar fuera de alcance todos los productos químicos que se usan para limpieza.

Otra recomendación es revisar la parte eléctrica de la casa, que no haya algún cable expuesto y enseñar a los niños a no jugar con los conectores; dejar cerrados los tanques de gas cuando no se esté usando y mantener alejados a los niños cuando se esté cocinando.

Otra de las medidas que también se informan a través de las pláticas de cultura de protección civil en escuelas y colonias de la ciudad, así como en el Paseo Colón, por parte de la dependencia, es explicarles a los niños acerca de los riesgos que corren al brincar en la cama, jugar en las escaleras o correr dentro de la casa.

Juárez Llanas indicó que, además de las medidas preventivas para evitar accidentes en el hogar, es importante que los niños conozcan del número de emergencias 911, que les sea inculcado su uso responsable, es decir, no hacer bromas que pueden desviar la atención de una emergencia real, y grabarles el contacto de un familiar o vecino que pueda auxiliarlos de forma inmediata.

Las capacitaciones de protección civil en las escuelas serán retomadas al regreso de vacaciones, mientras tanto continuarán en las ediciones del Paseo Colón de cada domingo.

El número de emergencias de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Torreón es el 871 712 00 66.