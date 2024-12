Piden que impuesto ecológico en Durango sea parejo para las industrias

El sector industrial ve positivo contar con una tarifa única en los impuestos ecológicos para que el cobro pudiera ser "parejo" entre las empresas y que quien contamine más, tenga la obligación de pagar más.

Pedro Aguirre Martínez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Gómez Palacio, dijo que las empresas tienen la responsabilidad de cumplir con las normas ambientales, las cuáles no están ligadas al impuesto ecológico, ya que son federales.

"Por eso se genera cierta molestia o hablan de doble tributaciones, porque hay normas federales que ya regulan ese tema y ahora, pues se les pone una carga impositiva relacionada a estos factores", expuso.

Señaló que se han tenido reuniones con la comisión de Hacienda del Congreso del estado para dialogar sobre los análisis que han hecho las cámaras y empresas, y consideró que fueron muy receptivos.

“Están muy conscientes todas las fuerzas políticas de la situación en la que estamos las empresas, sobre todo de La Laguna de Durango, estamos en desventaja con otras regiones donde no se ha implementado, en Coahuila en particular es un impuesto que se avisó pero no se ha puesto en marcha”, comentó.

Mencionó que se obliga así a las empresas de la región a pagar un impuesto adicional a lo que cubren otras regiones de México. Consideró que se han logrado ya algunos avances como una reducción de las tarifas para este año y se les ha comentado que habrá cambios para el 2025, pero desconoció de qué se tratan las consideraciones que puedan haber hecho en base a las pláticas que hubo.

Dijo que, por parte de Canacintra, se elabora una propuesta que pueda simplificar el mecanismo para que sea más justo para todos y que pueda permitir al gobierno alcanzar la recaudación necesaria y que los fondos que se recauden, al menos una parte de ellos, vayan encaminados a la remediación, que es el origen que se da al impuesto.

Aguirre Martínez explicó que, en el caso de las empresas marmoleras, por ejemplo, son de las más castigadas con el impuesto ecológico, uno de sus reclamos es que ellos hacen extracción de una piedra y tienen que pagar un impuesto por ella cuando todavía no saben qué tiene, la cortan, la trabajan, pero puede ser que esa piedra no funcione, entonces prácticamente pagaron un impuesto por un producto que no sirvió, de manera que los costos implican una tarifa mayor sobre lo que realmente se está procesando.

En términos del Impuesto Sobre Nóminas (ISN), el presidente de Canacintra Gómez Palacio dijo que se continúa trabajando en la integración del nuevo comité para el análisis y la aplicación del recurso. Mencionó que hasta el momento no se ha informado sobre la disposición del monto que se recaudó en este año.