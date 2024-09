Pide regidor de Morena aclarar acta de Cabildo en Gómez Palacio

En la mas reciente sesión de Cabildo el regidor de Morena, Armando Navarro, solicitó aclarar el acta de Cabildo del pasado 19 de Septiembre, principalmente en lo que respecta a la dispensa por su inasistencia. Al respecto, el secretario del Ayuntamiento, Vicente Reyes, mencionó que no habría ninguna dificultad respecto a su solicitud.

El regidor de Morena, Armando Navarro, dijo que su participación tuvo el propósito de solicitar una precisión dentro del acta No. 96 en la cual se consignó el pase de lista de los integrantes del Cabildo presentes en dicha sesión porque, desde su punto de vista, habría parecido que todos los regidores mencionados estuvieron presentes en dicha sesión en la cual se aprobó la apertura de dos líneas de crédito.

Señaló que la excepción se realizó con la regidora María Guadalupe García Rosas, quien dio aviso de su imposibilidad de asistir a la misma sesión.

“Lo que sucedió es que en la sesión, mas adelante citan mi nombre sin aclarar que presenté en tiempo y forma una dispensa por mi inasistencia en la sesión de cabildo No 96. Es importante hacer la aclaración porque al leer el cuerpo del acta pareciera que estuve presente en dicha sesión de cabildo por lo que subrayo: No participé en la sesión de Cabildo del 19 de Septiembre y que respecto al crédito que se aprobó ese día, yo décimo segundo regidor, Armando Navarro Gutiérrez, me opuse con anticipación dando mis razones a la no aprobación del crédito”, insistió el regidor de Morena, quien expuso que por ese motivo solicitó agregar la aclaración correspondiente al acta No 96 añadiendo que presentó la dispensa correspondiente para ausentarse de la citada sesión. El secretario del Ayuntamiento, Vicente Reyes, dijo en la sesión de Cabildo donde solicitó esta aclaración que le daba la razón y que no tuviera duda de que al ser una sesión pública de Cabildo el público podría ser testigo de lo ocurrido. Cabe destacar que en la sesión de Cabildo del 19 de Septiembre hubo otros regidores de Morena que también estuvieron ausentes.